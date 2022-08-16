Хочу дать семейное тепло, но не знаю, как это работает. Как оформить опекунство во время войны

Война отбирает слишком много у каждого из нас. Кто-то теряет самое ценное — семью. Если ты хочешь стать опекуном для ребенка или пожилого человека и подарить ему семейное тепло, Вікна делятся, как оформить опекунство во время войны.

Как оформить опекунство

Первое, что ты должен(-на) знать перед оформлением — ребенок или тот, над кем хочешь взять опеку или попечительство, должен быть в статусе человека, лишенного попечительства или опеки.

Чтобы оформить опеку над ребенком, необходимо пройти специальное обучение и собрать перечень документов.

Опека и попечительство устанавливаются тогда, когда действия родителей вредят ребенку, угрожают жизни и здоровью. В связи с войной опека и попечительство может устанавливаться над детьми, родители которых пропали без вести.

Куда обращаться для оформления опеки

Чтобы оформить опеку, ты должен(-на) обратиться в органы опеки и попечительства по своему месту жительства или месту жительства ребенка (пожилого человека).

Там нужно подать заявление и пакет необходимых документов, после чего будет принято решение об установлении опеки. Срок рассмотрения документов — один месяц.

Документы для опекунства

Для подачи заявления в органы опеки тебе понадобится перечень документов:

Заявление от супругов (общее, подписанное обоими). Если это заявление на опеку, а не усыновление, оно должно содержать подписи и тех людей, кто отказывается от опеки над ребенком. Справка о доходах за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах, заверенная в установленном порядке. Право собственности на жилье, где будет проживать ребенок, или другой документ, подтверждающий пользование жилым помещением. Для лиц, состоящих в браке, копия свидетельства о браке. Справка о прохождении курса обучения по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также рекомендация центра социальных служб для семьи, детей и молодежи по включению кандидатов в единый банк данных. Копия паспорта. Выводы о состоянии здоровья супругов. Справка от нарколога и психиатра для лиц, проживающих с заявителями. Справка об отсутствии (или наличии) судимостей. Письменное согласие от проживающих вместе совершеннолетних членов семьи о взятии ребенка-сироты на опеку, попечительство и т. д. Согласие должно быть заверено нотариально или написано лично перед должностным лицом, принимающим документы.

Кто может стать опекуном

Усыновить ребенка или взять его на попечительство могут:

Дееспособные и трудоспособные лица, состоящие в браке. Отдельное трудоспособное и дееспособное лицо, не состоящее в браке. Родственник ребенка.

Важно: при устройстве ребенка учитывается возраст желающих, ведь ребенок должен достичь совершеннолетия до того, как его родители или опекуны достигнут пенсионного возраста.

Можно ли оформить опекунство во время войны

Во время военного положения в Украине действует упрощенная система установления опеки или патроната над детьми. Дети, местонахождение родителей которых неизвестно, могут быть временно устроены в семьи.

Усыновить можно только одного ребенка-сироту, а также ребенка, лишенного попечения.

В Офисе президента разработали памятку для тех, кто хочет временно приютить ребенка.

Сколько времени занимает оформление попечительства

Сам бюрократический процесс занимает месяц. Но на подготовку документов, прохождение обучения по опеке и попечительству, постановку на учет кандидатов в усыновители и осмотр жилищных условий уходит больше времени.

Как оформить опеку над взрослым и человеком с инвалидностью

Для того чтобы оформить опеку над взрослым человеком, он должен быть признан недееспособным. Это решение принимается на основании заявления родственника после проверки психиатрическим учреждением.

В случае если человек не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, он признается недееспособным. Над ним можно оформить опеку.

Опекуном или попечителем может быть физическое лицо с полной дееспособностью. Для этого требуется письменное заявление и медицинские заключения об опекуне и подопечном.

Ранее мы рассказывали об официальном портале розыска Дети войны.

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