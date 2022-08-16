Хочу дать семейное тепло, но не знаю, как это работает. Как оформить опекунство во время войны

Война отбирает слишком много у каждого из нас. Кто-то теряет самое ценное — семью. Если ты хочешь стать опекуном для ребенка или пожилого человека и подарить ему семейное тепло, Вікна делятся, как оформить опекунство во время войны.
Первое, что ты должен(-на) знать перед оформлением — ребенок или тот, над кем хочешь взять опеку или попечительство, должен быть в статусе человека, лишенного попечительства или опеки.
Чтобы оформить опеку над ребенком, необходимо пройти специальное обучение и собрать перечень документов.
Опека и попечительство устанавливаются тогда, когда действия родителей вредят ребенку, угрожают жизни и здоровью. В связи с войной опека и попечительство может устанавливаться над детьми, родители которых пропали без вести.
Чтобы оформить опеку, ты должен(-на) обратиться в органы опеки и попечительства по своему месту жительства или месту жительства ребенка (пожилого человека).
Там нужно подать заявление и пакет необходимых документов, после чего будет принято решение об установлении опеки. Срок рассмотрения документов — один месяц.
Для подачи заявления в органы опеки тебе понадобится перечень документов:
Усыновить ребенка или взять его на попечительство могут:
Важно: при устройстве ребенка учитывается возраст желающих, ведь ребенок должен достичь совершеннолетия до того, как его родители или опекуны достигнут пенсионного возраста.
Во время военного положения в Украине действует упрощенная система установления опеки или патроната над детьми. Дети, местонахождение родителей которых неизвестно, могут быть временно устроены в семьи.
Усыновить можно только одного ребенка-сироту, а также ребенка, лишенного попечения.
В Офисе президента разработали памятку для тех, кто хочет временно приютить ребенка.
Сам бюрократический процесс занимает месяц. Но на подготовку документов, прохождение обучения по опеке и попечительству, постановку на учет кандидатов в усыновители и осмотр жилищных условий уходит больше времени.
Для того чтобы оформить опеку над взрослым человеком, он должен быть признан недееспособным. Это решение принимается на основании заявления родственника после проверки психиатрическим учреждением.
В случае если человек не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, он признается недееспособным. Над ним можно оформить опеку.
Опекуном или попечителем может быть физическое лицо с полной дееспособностью. Для этого требуется письменное заявление и медицинские заключения об опекуне и подопечном.
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