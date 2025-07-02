Онуфрій без громадянства: реакція митрополита та причини рішення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, більш відомого як Митрополит Онуфрій, настоятель УПЦ МП.

Хоча указ ще не опублікований на сайті Офісу Президента, Служба безпеки України вже підтвердила цю інформацію.

Чому так сталося? Російське громадянство та зв’язки з РПЦ

За даними СБУ, Митрополит Онуфрій ще у 2002 році добровільно отримав громадянство Російської Федерації.

Проте він не повідомив про це українські державні органи, продовжуючи користуватися статусом громадянина України.

Крім того, СБУ має інформацію, що Онуфрій підтримує зв’язок із Московською патріархією і свідомо перешкоджав здобуттю канонічної незалежності Української церкви від Москви.

У СБУ також зазначили:

Попри повномасштабне вторгнення, Орест Березовський фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

Реакція УПЦ МП та минулі заяви Онуфрія

Представник УПЦ МП, Митрополит Климент, вже заявив, що Онуфрій не має паспортів інших держав і рішення про припинення українського громадянства буде оскаржено.

В УПЦ МП також наполягають, що Онуфрій “ніколи не звертався до інших держав, зокрема до РФ, із заявою про отримання іншого громадянства”.

Цікаво, що ще у 2023 році журналісти Української правди повідомляли про російський паспорт Онуфрія, посилаючись на витяг із системи Роспаспорт.

Тоді ж сам Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але запевняв, що нібито позбувся його.

Він пояснював, що хотів “завершити своє життя у Троїце-Сергієвій лаврі”, але війна між Росією та Україною “знищила його надію”.

Проте російське видання Агентство перевіряло ці заяви, і документа Онуфрія не виявилося у переліку анульованих російських паспортів.

Важливо розуміти, що згідно зі статтею 25 Конституції України, громадянина України не можна позбавити громадянства. Проте Президент має право ухвалити рішення про його припинення, як це передбачено статтею 106.

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