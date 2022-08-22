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Безкоштовна броня для перемоги. Розповідаємо, як волонтери створюють бронежилети для військових, правоохоронців та преси

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 22 Серпня 2022, 20:30
Львівський Оборонний Кластер

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