Безкоштовна броня для перемоги. Розповідаємо, як волонтери створюють бронежилети для військових, правоохоронців та преси

Кожен з нас займається своєю справою, щоб наблизити перемогу України. Хтось волонтерить, хтось сплачує податки й займається благодійністю, хтось підтримує український бізнес, створює нові технології, лікує чи підтримує психологічно.

Українські ж військові героїчно захищають нас фізично від російських окупантів. Але їм теж потрібен надійний захист. Сьогодні наша історія про тих, хто створює бронежилети для українців.

На початку повномасштабного вторгнення військ РФ на нашу територію Харківський Завод Засобів Індивідуального захисту було релоковано у Львів. Харків’яни привезли експертизу та частину устаткування.

Це ліцензований підрядник Міноборони України, який з 2014 року випускав бронежилети, тактичне оснащення, уніформу для української армії та спецпідрозділів країн НАТО.

Підприємства львівського регіону, бізнес-спільнота і волонтери долучилися до проекту. Також доєдналися експерти з балістики й тактичного спорядження зі всієї країни. Так з’явився Львівський Оборонний Кластер, — розповідає голова правління Максим Плєхов.

– Компетенції та потужності львів’ян допомогли за кілька тижнів налагодити виробництво армійських бронежилетів в промислових масштабах – 1500 одиниць на добу. Бронежилети ЛОКу ми назвали бронежилетами Перемоги.

У Львівського Оборонного Кластера є своя випробувальна лабораторія. Всі партії бронесталі тестуються за державними стандартами.

– Ми впевнені в наших бронежилетах. Захисники отримують якісну броню. Міністерство оборони визначило ЛОК основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів, тому ми також надаємо консультаційну, методологічну підтримку іншим виробникам-волонтерам. Тестуємо їх бронеплити.

Також тестуємо імпортні бронежилети, які привозять в Україну. Ми виклали всі лекала та інформацію по нашому бронежилету у вільний доступ, аби ті, хто має необхідне устаткування і доступ до відповідної сировини, могли налагодити виробництво, — додає Плєхов.

Волонтери виробляють бронежилети для Збройних Сил України та інших професіоналів, які працюють біля лінії фронту — поліцейських, медиків, надзвичайників, комунальників та журналістів.

Станом на серпень виготовлено та укомплектовано вже близько 80 тисяч бронежилетів. Всі вони передаються безкоштовно і це принципово.

Ми як професійне об’єднання волонтерів готуємо ще інші проєкти:

допомога ювенальним службам комплектами бронежилетів та касок для дітей, яких евакуюють з території бойових дій чи окупованих територій;

гуманітарне розмінування та формування нового підходу в оснащенні сапера;

модернізація автівок, що йдуть на фронт.

Найкраща подяка за їхню роботу, кажуть волонтери, це знати, що їхні бронежилети рятують чиїсь життя.

– У прифронтових районах ми буваємо часто. Люди, які отримують броніки, щиро дякують. Найкращі подяки — це смс з інформацією про врятоване життя від кульових і уламкових поранень.

Разом із партнерами, які передають автівки на ЗСУ або особисто, коли робимо передачі від Кластера, спілкуємось із підрозділами українських захисників. Їхні очі горять, вони точно не віддадуть ні клаптика української землі. Наша задача — допомогти їм, захистити від ворожих куль, — ділиться член Львівського Оборонного Кластера, учасник гуманітарних місій на Схід Кирило Новіков.

Гроші на виготовлення броні надають доброчинці.

– За кошти донорів ми закуповуємо тканину та бронесталь, підприємці по собівартості виконують всі необхідні роботи. Гроші надходять від українських та іноземних компаній, громадян. Сильну допомогу надає наша діаспора.

Однак останнім часом ситуація з донами значно погіршилася. А щомісяця на закупівлю сировини й оплату робіт маємо знаходити понад 100 млн гривень. Тому будемо вдячні за будь-яку допомогу.

Задонатити на захист можна за лінком.

До речі, раніше ми також розповідали, як переселенці з Лисичанська шиють військову амуніцію.

У Вікон є власний Telegram-канал.. Підписуйся. Ми постимо туди найважливіші матеріали.