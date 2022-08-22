Рассказы

Бесплатная и качественная броня для победы. Рассказываем, как волонтеры создают бронежилеты для военных, правоохранителей и прессы.

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 22 августа 2022, 20:30
Львівський Оборонний Кластер

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