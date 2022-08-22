Бесплатная и качественная броня для победы. Рассказываем, как волонтеры создают бронежилеты для военных, правоохранителей и прессы.

Каждый из нас занимается своим делом, чтобы приблизить победу Украины. Кто-то волонтерит, кто-то платит налоги и занимается благотворительностью, кто-то поддерживает украинский бизнес, создает новые технологии, лечит или поддерживает психологически.

Украинские военные героически защищают нас физически от российских оккупантов. Но им тоже нужна надежная защита. Сегодня наша история о тех, кто создает бронежилеты для украинцев.

В начале полномасштабного вторжения войск РФ на нашу территорию Харьковский Завод Средств Индивидуальной защиты был релоцирован во Львов. Харьковчане привезли экспертизу и часть оборудования.

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Это лицензированный подрядчик Минобороны Украины, с 2014 года выпускавший бронежилеты, тактическое оснащение, униформу для украинской армии и спецподразделений стран НАТО.

Предприятия львовского региона, бизнес-сообщество и волонтеры присоединились к проекту. Также присоединились эксперты по баллистике и тактическому снаряжению со всей страны. Так появился Львовский Оборонный Кластер, — рассказывает председатель правления Максим Плехов.

— Компетенции и мощности львовян помогли за несколько недель наладить производство армейских бронежилетов в промышленных масштабах – 1500 единиц в сутки. Бронежилеты ЛОК мы назвали бронежилетами Победы.

У Львовского Оборонного Кластера есть своя испытательная лаборатория. Все партии бронестали тестируются по государственным стандартам.

– Мы уверены в наших бронежилетах. Защитники получают качественную броню. Министерство обороны определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по производству бронежилетов, поэтому мы также оказываем консультационную, методологическую поддержку другим производителям-волонтёрам. Тестируем их бронеплиты.

Также тестируем импортные бронежилеты, которые привозят в Украину. Мы выложили все лекала и информацию по нашему бронежилету в свободный доступ, чтобы те, кто располагает необходимым оборудованием и доступом к соответствующему сырью, могли наладить производство, — добавляет Плехов.

Волонтеры производят бронежилеты для Вооруженных Сил Украины и других профессионалов, работающих у линии фронта — полицейских, медиков, чрезвычайников, коммунальщиков и журналистов.

По состоянию на август изготовлено и укомплектовано около 80 тысяч бронежилетов. Все они передаются бесплатно и это принципиально.

Мы как профессиональное объединение волонтеров готовим еще другие проекты:

помощь ювенальным службам комплектами бронежилетов и касок для детей, эвакуированных с территории боевых действий или оккупированных территорий;

гуманитарное разминирование и формирование нового подхода в оснащении сапера;

модернизация автомобилей, уходящих на фронт.

Лучшая благодарность за их работу, говорят волонтеры, это знать, что их бронежилеты спасают чью-то жизнь.

– В прифронтовых районах мы бываем часто. Люди, получающие броники, искренне благодарят. Лучшие благодарности – это смс с информацией о спасенной жизни от пулевых и обломочных ранений.

Вместе с партнерами, которые передают автомобили на ВСУ или лично, когда делаем передачи от Кластера, общаемся с подразделениями украинских защитников. Их глаза горят, они точно не отдадут ни клочка украинской земли. Наша задача помочь им, защитить от вражеских пуль, — делится член Львовского Оборонного Кластера, участник гуманитарных миссий на Восток Кирилл Новиков.

Деньги на изготовление брони предоставляют благотворители.

– За средства доноров мы закупаем ткань и бронесталь, предприниматели по себестоимости выполняют все необходимые работы. Деньги поступают от украинских и зарубежных компаний, граждан. Сильную помощь оказывает наша диаспора.

Однако в последнее время ситуация с донами значительно ухудшилась. А ежемесячно на закупку сырья и оплату работ нужно находить более 100 млн гривен. Поэтому будем благодарны за любую помощь.

Задонатить на защиту можно за линком.

Кстати, раньше мы также рассказывали, как переселенцы из Лисичанска шьют военную амуницию.

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