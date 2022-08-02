Отшивают по полной! Вместо детской одежды предприятие из Лисичанска шьет военную амуницию

Сегодня каждый гражданин Украины стремится применить свои умения и навыки, чтобы помочь и ускорить победу.

Вырвавшиеся из рук смерти люди пытаются быстро приходить в себя и подключаться к большой машине взаимопомощи.

Отдельными винтиками в данной системе являются и предприятия. Одним из таких можно считать швейную фабрику по производству детской одежды.

Спасение швейного предприятия

Спастись из-под Градов Лисичанска удалось не только владельцам и сотрудникам. Благодаря программе релокации предприятие успешно перевезло необходимое оборудование в Днепр.

К сожалению, вывезти удалось не все. Ждать победы в Лисичанске осталось самое дорогое и габаритное оборудование, которое нельзя было вывезти без специальной грузовой техники.

Почти сразу после того, как предприятие уехало, на территорию попал российский снаряд. Здание рядом полностью разрушено.

Новое здание в новом городе для швейного предприятия помогли найти друзья. Однако владельцы решили, что без специального оборудования не будут возвращаться к пошиву детской одежды.

Зато решили закупить специальную ткань и материалы, чтобы применить свои умения, навыки и имеющуюся технику для пошива военной амуниции.

Переквалификация

Начали свой путь в военной амуниции из бронежилетов, которые отшивали по всем стандартам НАТО. В качестве образца послужил оригинальный бронежилет организации.

Продавали эти изделия волонтерам по себестоимости материалов.

Сейчас у предприятия растет список военных изделий, которые они шьют. К примеру, недавно приняли заказы на военное водонепроницаемое пончо.

Ткань подбирали экспериментально. После того как убедились, что изделие получилось качественным, отшили несколько сотен этой продукции.

Некоторые сотрудники, бежавшие из Лисичанска в Днепр, вернулись на любимую работу.

Делятся, что такая переквалификация прошла легко, однако все же хочется побыстрее победить и вернуться к шитью привычной детской одежды.

Также предприятие дает рабочие места новым людям. В основном это такие же беженцы, которые потеряли предыдущую работу и дом.

К сожалению, сейчас многие стали безработными и готовы согласиться на любую работу. Однако пока человек в поиске, государство помогает финансово. Читай, как получить пособие по частичной безработице.

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