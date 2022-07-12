Потерял(-а) работу из-за войны? Получи пособие по частичной безработице

Если ты потерял(-а) работу и часть заработка из-за военных действий, ты можешь получить материальную помощь по частичной безработице. Мы расскажем, кто может на нее рассчитывать.

Кто имеет право на пособие по частичной безработице

Если ты предприниматель и тебе пришлось сокращать людей и расходы, а также если ты работник, которого сократили, ты имеешь право получить помощь от государства.

Предприниматели и наемные работники, потерявшие часть дохода из-за обстоятельств, которые от них не зависят (пандемия, война и т. п.), могут получить пособие по частичной безработице.

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Работодателям, которые являются органами государственной власти или местного самоуправления. Организациям, которые полностью содержатся государством. Фондам общественного страхования.

Дополнительные условия для помощи

За последние шесть месяцев до остановки или сокращения предприятия работодатель платил зарплаты, налоги и ЕСВ за себя и своих работников в полном объеме.

Уровень сокращения персонала должен быть более 20%, а заработной платы и рабочего времени — от 30%.

ФЛП без наемных работников должны иметь уровень сокращения рабочего времени и прибыли не менее 30% в месяц.

Остановка или сокращение предприятия не из-за сезонного характера работы.

Как получить пособие по частичной безработице

Чтобы получить помощь, обратись в центр занятости, в котором функционирует предприятие, сократившее деятельность. Заявление о помощи должно быть подано не позднее 90 дней с момента прекращения или остановки работы предприятия.

Размер пособия определяется индивидуально. Учитываются тарифные ставки, время, на которое сократилась работа, и т. д. Тем не менее максимальный размер выплаты не будет превышать половину минимальной зарплаты.

Срок выплаты пособия определяется сроком неполной загрузки предприятия и выплаты зарплаты, но не более 180 дней.

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