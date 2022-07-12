Потерял(-а) работу из-за войны? Получи пособие по частичной безработице

Если ты потерял(-а) работу и часть заработка из-за военных действий, ты можешь получить материальную помощь по частичной безработице. Мы расскажем, кто может на нее рассчитывать.
Если ты предприниматель и тебе пришлось сокращать людей и расходы, а также если ты работник, которого сократили, ты имеешь право получить помощь от государства.
Предприниматели и наемные работники, потерявшие часть дохода из-за обстоятельств, которые от них не зависят (пандемия, война и т. п.), могут получить пособие по частичной безработице.
Чтобы получить помощь, обратись в центр занятости, в котором функционирует предприятие, сократившее деятельность. Заявление о помощи должно быть подано не позднее 90 дней с момента прекращения или остановки работы предприятия.
Размер пособия определяется индивидуально. Учитываются тарифные ставки, время, на которое сократилась работа, и т. д. Тем не менее максимальный размер выплаты не будет превышать половину минимальной зарплаты.
Срок выплаты пособия определяется сроком неполной загрузки предприятия и выплаты зарплаты, но не более 180 дней.
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