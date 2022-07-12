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Втратив(-ла) роботу через війну? Отримай допомогу з часткового безробіття

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Липня 2022, 07:00
Допомога з часткового безробіття — як отримати і хто має право
Фото: Unsplash

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