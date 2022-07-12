Втратив(-ла) роботу через війну? Отримай допомогу з часткового безробіття

Якщо ти втратив(-ла) роботу і частину заробітку через воєнні дії, ти можеш отримати матеріальну допомогу з часткового безробіття. Ми розповімо, хто може на неї розраховувати.

Хто має право на допомогу з часткового безробіття

Якщо ти підприємець і тобі довелося скорочувати людей та витрати, а також якщо ти працівник, якого скоротили, ти маєш право отримати допомогу від держави.

Підприємці та наймані працівники, які втратили частину доходу через обставини, що від них не залежать (пандемія, війна тощо), можуть отримати допомогу з часткового безробіття.

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Не можуть розраховувати на допомогу

Роботодавці, які є органами державної влади або місцевого самоврядування. Організації, що утримуються державою повністю. Фонди соціального страхування.

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Додаткові умови для допомоги

За останні шість місяців до зупинки або скорочення підприємства роботодавець сплачував зарплати, податки та ЄСВ за себе та своїх працівників у повному обсязі. Рівень скорочення персоналу має бути більш як 20%, а заробітної плати та робочого дня — від 30%.

ФОПи без найманих працівників повинні мати рівень скорочення робочого часу та прибутку щонайменше 30% на місяць. Зупинка чи скорочення підприємства не через сезонний характер роботи.

Як отримати допомогу з часткового безробіття

Щоб отримати допомогу, звернись до центру зайнятості, в якому функціонує підприємство, що скоротило діяльність. Заява на допомогу має бути подана не пізніше ніж протягом 90 днів з моменту припинення чи зупинення роботи підприємства.

Розмір допомоги визначається індивідуально. До уваги беруться тарифні ставки, час, на який скоротилась робота, тощо. Проте максимальний розмір виплати не перевищуватиме половину мінімальної зарплати.

Строк виплати допомоги визначається строком неповного завантаження підприємства та виплати зарплати, але не більше ніж 180 днів.

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