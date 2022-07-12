Втратив(-ла) роботу через війну? Отримай допомогу з часткового безробіття

Якщо ти втратив(-ла) роботу і частину заробітку через воєнні дії, ти можеш отримати матеріальну допомогу з часткового безробіття. Ми розповімо, хто може на неї розраховувати.
Якщо ти підприємець і тобі довелося скорочувати людей та витрати, а також якщо ти працівник, якого скоротили, ти маєш право отримати допомогу від держави.
Підприємці та наймані працівники, які втратили частину доходу через обставини, що від них не залежать (пандемія, війна тощо), можуть отримати допомогу з часткового безробіття.
Щоб отримати допомогу, звернись до центру зайнятості, в якому функціонує підприємство, що скоротило діяльність. Заява на допомогу має бути подана не пізніше ніж протягом 90 днів з моменту припинення чи зупинення роботи підприємства.
Розмір допомоги визначається індивідуально. До уваги беруться тарифні ставки, час, на який скоротилась робота, тощо. Проте максимальний розмір виплати не перевищуватиме половину мінімальної зарплати.
Строк виплати допомоги визначається строком неповного завантаження підприємства та виплати зарплати, але не більше ніж 180 днів.
Раніше ми розповідали, як отримати грошову допомогу від ADRA Ukraine.
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