Втратили роботу через війну? Оформте допомогу по безробіттю в Дії

Війна стала причиною втрати майже 5 мільйонів робочих місць. Про це зазначено у звіті Міжнародної організації праці (МОП). Для підтримки громадян, які втратили роботу через ведення повномасштабної війни Росії проти України, держава створила нову функцію у застосунку Дія.
Тепер у застосунку та на порталі Дія можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.
Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Як скористатися послугою:
Підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання,
Паспортні, контактні, також вкажіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку,
Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.
Якщо ти ВПО, але досі не можеш отримати свої виплати — читай у нашому матеріалі: як оформити допомогу у застосунку чи на порталі Дія.