Втратили роботу через війну? Оформте допомогу по безробіттю в Дії

Війна стала причиною втрати майже 5 мільйонів робочих місць. Про це зазначено у звіті Міжнародної організації праці (МОП). Для підтримки громадян, які втратили роботу через ведення повномасштабної війни Росії проти України, держава створила нову функцію у застосунку Дія.

Як отримати статус безробітного в Дія?

Тепер у застосунку та на порталі Дія можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Як скористатися послугою: Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate) У застосунку виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі — послугу з отримання статусу безробітного Підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання, Виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус Вкажіть свої дані Паспортні, контактні, також вкажіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку, Уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її

Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

Якщо ти ВПО, але досі не можеш отримати свої виплати — читай у нашому матеріалі: як оформити допомогу у застосунку чи на порталі Дія.