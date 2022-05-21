Потеряли работу из-за войны? Оформите пособие по безработице в Дія

Война стала причиной потери почти пяти миллионов рабочих мест. Об этом говорится в отчете Международной организации труда (МОТ). Для поддержки граждан, потерявших работу из-за ведения полномасштабной войны России против Украины, государство создало новую функцию в приложении Дія.

Как получить статус безработного в Дія?

Теперь в приложении и портале Дія можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой: Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate) В приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале — услугу получения статуса безработного Подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения Выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус Укажите свои данные Паспортные, контактные, также укажите периодичность получения выплат и карту Поддержки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его

Это все. Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.

Если ты ВПЛ, но до сих пор не можешь получить свои выплаты — читай в нашем материале: как оформить помощь в приложении или на портале Дія.