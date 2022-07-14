Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты

Украинцы, пострадавшие от войны, получают помощь от государства, благотворительных организаций и партнеров нашей страны

Теперь украинцы могут получить еще одну финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

С начала полномасштабного вторжения благотворительная организация поддерживает и помогает украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.

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Кто может получить помощь от ADRA

Денежную помощь от ADRA Ukraine могут получить:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно содержащие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью/с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Эту финансовую помощь от организации могут получить люди, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и их областях.

По условиям благотворительной программы, каждый зарегистрированный человек может получить 6660 грн.

Как получить помощь от ADRA

Для получения финансовой помощи необходимо отправить соответствующую заявку. Заявки принимаются только через горячую линию. Следует позвонить и обсудить все детали с оператором.

Номер телефона: (067) 333-17-52

Заявки не принимаются через чат-боты, электронную почту и мессенджеры соцсетей. Когда оператор примет вашу заявку, нужно будет отправить свои документы в чат-бот в Viber или Telegram.

Какие документы нужны для помощи ADRA

Копия/фото документов каждого члена семьи: первая и вторая страницы паспорта и прописка (если ID-карта, то копия обеих сторон и приложение с пропиской);

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий критерий уязвимости.

При проработке запроса документы автоматически подтянутся в базу данных. В случае одобрения тебе отправят SMS-сообщение о начислении средств.

Ранее мы рассказывали, где можно получить гуманитарную помощь в Киеве, давали адреса и карту.

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