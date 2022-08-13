Экономия

Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 августа 2022, 18:35
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Фото: Pexels

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