Економія

Розповідаємо, де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2022, 20:30
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Фото: Pexels

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