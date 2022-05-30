У Києві відкриваються дитячі садочки — коли, які умови та список закладів

Уже з 1 червня відкриються понад 30 дитячих садочків у столиці. Такою звісткою потішив киян міський голова Віталій Кличко.

Спершу малечу прийматимуть 34 садочки у різних районах містах.

Аби твою дитину прийняли до садочка, потрібна буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

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— Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємствах критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають з ким, – пояснив рішення Кличко.

Утім, відкриються лише ті садочки, в яких є або поруч із якими є укриття.

Які садочки відкриються у Києві 1 червня

Голосіївський район – 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район – 2 садочки (№550, 809)

Деснянський район – 1 садок (№758)

Дніпровський район – 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район – 3 садочки (№30, 572, 704)

Печерський район – 1 садок (№424)

Подільський район – 3 садочки (№307,486,777)

Святошинський район – 3 садочки (№33, 179, 214)

Солом’янський район – 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченківський район – 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Крім того, міський голова столиці повідомив, що наразі готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Дивись також, як працюють дитсадки під час війни.