У Києві відкриваються дитячі садочки — коли, які умови та список закладів

Уже з 1 червня відкриються понад 30 дитячих садочків у столиці. Такою звісткою потішив киян міський голова Віталій Кличко.
Спершу малечу прийматимуть 34 садочки у різних районах містах.
Аби твою дитину прийняли до садочка, потрібна буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.
— Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємствах критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають з ким, – пояснив рішення Кличко.
Утім, відкриються лише ті садочки, в яких є або поруч із якими є укриття.
Крім того, міський голова столиці повідомив, що наразі готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.
Дивись також, як працюють дитсадки під час війни.