Укриття, бейджики з контактами та невеликі групи — як працюють українські дитсадки під час війни

В Україні поступово відновлюють роботу дитячі садки. Майже тисяча закладів по всій країні вже приймає дітей, найбільше на заході.

Батьки вагаються, чи варто відпускати дитину з дому під час війни, але для багатьох родин це єдиний вихід. Адже треба продовжувати працювати, а малюка залишити нема з ким.

Щодо відкриття садочків спершу хвилювались і вихователі, адже такої відповідальності на них ще не покладали. Полегшує ситуацію те, що майже всі діти вже розуміють, що таке сирена.

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У нас була тема і повітряна тривога, і укриття. Вони вже знають, що це, що треба робити, і намагаються не панікувати, — розповідає вихователька Інна Юрович.

Відкриті нині садочки ретельно підготувались до роботи під час війни та облаштували укриття із запасами води та їжі. Дітям на шию вішають спеціальні бейджі задля швидкої ідентифікації раптом що.

Рішення про відкриття садочків ухвалюють місцеві органи влади та військові адміністрації. Саме вони встановлюють і правила. Здебільшого головною умовою є наявність укриття. Групи мають бути невеликі: 12-15 дітей. А батьки мають довести, що працюють.

Водночас батьки скаржаться, що керівники деяких садків просять їх підписувати документи про те, що вони віддають дитину до закладу на свій страх і ризик, бо гарантувати безпеку під час війни садок не може.

Свідомо розумію, що заклад не несе відповідальності за перебіг воєнних дій та ситуацію, яка може трапитися під час занять в закладі. Несу персональну відповідальність, дозволяючи дитині відвідувати заклад, — це уривок з подібної заяви.

У Міносвіти про таке не чули. Кажуть, що відповідальність за дитину під час війни спільна. Садки таким чином, ймовірно, перестраховуються.

Вихователі несуть кримінальну відповідальність за життя дитини. А враховуючи воєнний стан, нести кримінальну відповідальність вони не можуть.

Буде артобстріл — ніхто не може гарантувати, що вихователі встигнуть спустити дітей у підвальне приміщення, — пояснює начальниця відділу дошкільної освіти МОН Світлана Нерянова.

У будівельних нормах немає вимоги до садочків мати спеціальне укриття. Тож у кращому разі за нього правлять підвальні та технічні приміщення. Але є випадки, коли й цього немає!

Чи може працювати такий садок — ухвалює рішення місцева влада. Міністерство освіти цього не контролює. Але батькам рекомендують все ж, якщо є змога, не віддавати дітей у такі заклади. Якщо ж укриття є — ретельно перевіряти, чи справді ним користуються під час сирен.

Під час війни на батьків давлять різні стресові фактори. Напруга та втома виливаються в різкі реакції на поведінку малюків. Якщо ти хочеш швидше повернути дитину на навчання у дитсадок і картаєш себе за це, то читай, як батькам відновити свій емоційний стан під час війни.