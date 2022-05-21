Укрытия, бейджики с контактами и небольшие группы — как работают украинские детсады во время войны

В Украине постепенно возобновляют работу детские сады. Почти тысяча заведений по всей стране уже принимает детей, больше всего на западе.

Родители сомневаются, стоит ли отпускать ребенка из дома во время войны, но для многих семей это единственный выход. Ведь надо продолжать работать, а малыша оставить не с кем.

Относительно открытия садов сначала волновались и воспитатели, ведь такой ответственности на них еще не возлагали. Облегчает ситуацию то, что многие дети уже понимают, что такое сирена.

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У нас была тема и воздушная тревога, и укрытие. Они уже знают, что это, что нужно делать, и стараются не паниковать, — рассказывает воспитательница Инна Юрович.

Открытые ныне сады тщательно подготовились к работе во время войны и обустроили укрытия с запасами воды и пищи. Детям на шею вешают специальные бейджи для быстрой идентификации вдруг что.

Решение об открытии садов принимаются местными органами власти и военными администрациями. Именно они устанавливают и правила. В основном главным условием является наличие укрытия. Группы должны быть небольшими: 12-15 детей. А родители должны доказать, что работают.

В то же время родители жалуются, что руководители некоторых садов просят их подписывать документы о том, что они отдают ребенка в заведение на свой страх и риск. Потому что гарантировать безопасность во время войны садик не может.

Сознательно понимаю, что заведение не несет ответственности за ход военных действий и ситуацию, которая может произойти на занятиях в заведении. Несу персональную ответственность, позволяя ребенку посещать заведение — это отрывок из подобного заявления.

В Минобразования об этом не слышали. Говорят, что ответственность за ребенка во время войны общая. Сады таким образом, вероятно, перестраховываются.

Воспитатели несут уголовную ответственность за жизнь ребенка. А учитывая военное положение, нести уголовную ответственность они не могут.

Будет артобстрел — никто не может гарантировать, что воспитатели успеют спустить детей в подвальное помещение, — объясняет начальница отдела дошкольного образования МОН Светлана Нерянова.

В строительных нормах нет требования к садам иметь специальное укрытие. Так что в лучшем случае за него правят подвальные и технические помещения. Но есть случаи, когда и этого нет!

Может ли работать такой сад — принимают решение местные власти. Министерство образования этого не контролирует. Но родителям рекомендуют все же, если есть возможность, не отдавать детей в такие заведения. Если укрытие есть — тщательно проверять, действительно ли им пользуются во время сирен.

Во время войны на родителей давят разные стрессовые факторы. Напряжение и усталость выливаются в резкие реакции на поведение малышей. Если ты хочешь побыстрее вернуть ребенка на обучение в детский сад и коришь себя за это, то читай, как родителям восстановить свое эмоциональное состояние во время войны.