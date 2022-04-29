Чувствуете себя плохими родителями? Советы психолога, как восстановить эмоциональное состояние

Во время войны многим взрослым хочется прильнуть к маме и снова вернуться в безмятежность детства, но им нужно быть сильными ради своих малышей. Поэтому уровень стресса растет и зачастую напряжение выливается в резкие реакции на поведение детей.

UNICEF Украина собрали советы психолога Светланы Ройз, которые помогут справиться с эмоциями и лучше понимать друг друга. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

Почему родители чувствуют себя плохими

Родителям сейчас сложно оставаться терпеливыми и ласковыми с детьми, ведь на взрослых возложена важная миссия — выживание семьи. Физически это проявляется в повышении кортизола. Его дополнительно поднимают детские слезы, страх и капризы.

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Мы постоянно проверяем новости и пытаемся найти в них успокоение, но вместо этого набираемся тревожности. Из такого состояния сложно переключиться на здоровое общение с детьми, поэтому реакции на их поведение становятся резче.

Это нормально в ненормальных условиях, что у вас не хватает терпения. Тем более что вряд ли есть время побыть наедине — без телефона и детей — чтобы восстановиться, — говорит психолог.

Как наладить отношения с малышом

Прежде всего, родителям нужно при любой возможности отдыхать.

Нужно помнить, что война способствует и нашему регрессу — многим из нас хочется на ручки. Но “ручки” — это мы сами. И нам очень важно хоть на 2-5-15 минут делать паузы в чтении новостей, и выбирать общение и заботу о себе, — отмечает Ройз.

Психолог рекомендует возвращать привычный ритм жизни малыша и занятия. Поощряйте и поддерживайте ребенка в игре или любимых хобби. Переместите свой фокус и внимание малышей на взаимное восстановление.

В Украине, к сожалению, не осталось детей, которые не были бы травмированы захватнической войной России. Кто-то получил стресс непосредственно от боевых действий, а кто-то — от вынужденной эвакуации и разрушения привычной жизни. Ведущая Татьяна Высоцкая поделилась советами, как общаться с детьми о войне.