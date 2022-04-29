Відчуваєте себе поганими батьками? Поради психологині, як відновити емоційний стан

Під час війни багатьом дорослим хочеться пригорнутися до мами й знову повернутися у безтурботність дитинства, але їм потрібно самим бути сильними заради своїх малюків. Через це рівень стресу зростає й частенько напруга виливається в різкі реакції на поведінку дітей.

UNICEF Україна зібрали поради психологині Світлани Ройз, які допоможуть впоратися з емоціями та краще розуміти одне одного. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Чому батьки відчувають себе поганими

Батькам зараз складно залишатися терплячими та лагідними з дітьми, адже на дорослих покладена важлива місія — виживання родини. На фізичному рівні це проявляється у підвищенні кортизолу. Його додатково підіймають дитячі сльози, страх та капризи.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Ми постійно перевіряємо новини й намагаємося знайти в них заспокоєння, але натомість набираємося тривожності. З такого стану складно перемкнутися на здорове спілкування з дітьми, тож реакції на їхню поведінку стають різкішими.

Це нормально в ненормальних умовах, що у вас не вистачає терпіння. Тим паче, що наврядчи є час побути наодинці — без телефону та дітей — щоб відновитися, — говорить психологиня.

Як налагодити стосунки з малюком

Насамперед батькам потрібно за будь-якої нагоди відпочивати.

Потрібно пам’ятати, що війна сприяє і нашому регресу — багатьом з нас хочеться на ручки. Але “ручки” — це ми самі. І нам дуже важливо хоч на 2-5-15 хвилин робити паузи в читанні новин, і натомість обирати спілкування та турботу про себе, — зазначає Ройз.

Психологиня радить повертати звичний ритм життя малюка та заняття. Заохочуйте та підтримуйте дитину в грі чи улюблених хобі. Перемістіть свій фокус і увагу малечі на взаємне відновлення.

В Україні, на жаль, не залишилося дітей, які не були б травмовані загарбницькою війною Росії. Хтось отримав стрес безпосередньо від бойових дій, а хтось — від вимушеної евакуації та руйнування звичного життя. Ведуча Тетяна Висоцька поділилася порадами, як спілкуватися з дітьми про війну.