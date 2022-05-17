Дім має стати фортецею! Як створити безпечне середовище для дитини

Маленькі діти настільки прудкі, що не встигнеш оком мигнути, а вони вже десь ділися. Малеча дуже допитлива, її постійно щось цікавить. Тож маленькі діти постійно беруть до рук вивчати якісь предмети.

МОЗ дало кілька порад, як убезпечити свій дім, щоб діти не травмувалися.

Найголовніше правило безпечного будинку — тримай вхідні двері та вікна зачиненими, а дитину завжди в полі зору.

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Ти маєш закрити доступ до:

розеток і дротів;

електричних приладів;

газових приладів;

предметів, які працюють від батарейки.

Щоб дитина не прибила пальці дверима, зафіксуй їх чи встанови стопори. Щоб не звалила карниз — прибери мотузки, довші за 18 см. Обріж шнури на шторах або зав’яжи їх.

Особливу увагу треба приділити сходам та зробити їх недоступними для дитини. Завжди став гаряче туди, де дитина не зможе дотягнутися.

На скляні двері/дзеркала наклей захисну плівку для захисту при розбитті.

Як убезпечити меблі

Закріпи важкі меблі, а шухляди заблокуй. Встанови м’які накладки на гострі кути меблів. Убезпеч маля від травмування через падіння.

Ніколи не залишай дитину саму на високих меблях навіть на мить. Вона може впасти й травмуватися.

Зберігай поза доступом для дитини:

скляний/важкий посуд, ножі, виделки;

предмети з маленькими деталями, якими дитина може вдавитися або засунути в ніс;

ліки, хімічні речовини, косметику;

цигарки, недопалки, алкоголь;

пальне й технічну воду.

Війна розлучила багатьох батьків з їхніми дітьми: хтось відправив їх у безпечне місце і залишився вдома, а хтось пішов захищати Батьківщину. Раніше ми розповідали, як підтримувати зв’язок з дитиною на відстані.