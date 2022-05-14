Дитина в’яла та зневоднена? Дізнайся, що таке ацетонемічний синдром та чим допоможе Coca-Сola

Постійний стрес, хвороби та фізичне перенавантаження можуть призвести до різних хворобливих станів дитини. Педіатриня Юлія Шаповалова розповіла про те, що таке ацетонемічний синдром та як його швидко позбутися.

Що таке ацетонемічний синдром

Ацетонемічний синдром (АС) — це симптомокомплекс, зумовлений підвищеним рівнем у крові кетонових тіл, що часто виникає у дітей на фоні гіпертермічного синдрому, втрати води при гострій кишковій інфекції та інколи у худорлявих дітей на фоні повного здоров’я після надто активних ігор чи стресу.

Про це написала лікарка у своєму Instagram.

Чому виникає ацетонемічний синдром

В основному люди отримують енергію з глюкози, яка накопичується в організмі у вигляді глікогену. Якщо дитина хворіє, виснажена від фізичного навантаження чи емоційного стресу, то запаси глікогену швидко вичерпуються.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тоді тіло починає шукати новий ресурс енергії й залучає жири. Останні розкладаються на глюкозу та кетонові тіла. Тести на ацетон виявляють рівень кетонових тіл у сечі.

Тобто запах ацетону і сам синдром — це не хвороба, а констатація того факту, що в організмі закінчилися запаси глюкози, — пояснює Шаповалова.

Як лікувати ацетонемічний синдром

Найкращий спосіб лікування АС — рясне солодке пиття. Проте поїти дитину не завжди вдається, адже при надлишку ацетону виникає блювота.

Тому існує три варіанти лікування:

змішати протиблювотні препарати із сиропом. Проте в такому випадку існує ризик повторної блювоти;

ввести внутрішньом’язову ін’єкцію з протиблювотним, а потім відпоювати малюка. Щоб створити ефект крапельниці вдома, потрібно з допомогою шприца давати дитині пити рідину по 5 мл кожні 5 хв;

якщо попередні варіанти не дали бажаного ефекту, а дитина швидко зневоднюється, в’яла та не ходить до туалету, то це означає, що нирки “стоять”. Тоді дитині потрібно поставити крапельницю з глюкозою та дати протиблювотні. Після цього знову активно відпоювати.

Профілактика ацетонемічного синдрому

Якщо у вашої дитини вже раніше був АС, то під час хвороби з високою температурою, стресу, фізичних навантажень їй необхідно пити підсолоджену рідину. За словами лікарки, в лікувальних цілях може застосовуватись Coca-Сola.

Варто пам’ятати, що дефіцит глюкози та поява ацетону є одним із симптомів цукрового діабету. При цій хворобі глюкоза не засвоюється організмом.

Тому, якщо вашій дитині понад шість років і в неї часто з’являється ацетонемічний синдром, то варто звернутися до лікаря.

Під час війни хворіти не на часі. Та, на жаль, дитина легко може застудитися через холод у бомбосховищах. Читай, про що свідчить дитячий кашель та коли звертатися до лікаря.