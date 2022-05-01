Дитинку захитує в авто? Поради МОЗ, як допомогти малюку пережити тривалу дорогу

Довга дорога автомобілем може бути важкою для дітей, яких захитує під час руху. Проте в умовах війни це може бути єдиним шансом на порятунок з гарячих точок. То що ж робити?
Міністерство охорони здоров’я поділилося на своїй сторінці у Facebook симптомами захитування, а також порадами, як полегшити стан малюка в дорозі.
Якщо ти знаєш, що дитину зазвичай захитує в дорозі, то перед довгою дорогою краще дати малюку пройтися/порухатись. Не давай дитині переїдати, проте возити її голодною теж не треба.
Якщо лікар в минулому виписував дитячі препарати від захитування, то їх слід використовувати до початку поїздки.
Під час евакуації потрібно уважно слідкувати за тим, щоб дитина не загубилася. Збережи собі правила безпеки під час подорожі з дітьми.