Дитинку захитує в авто? Поради МОЗ, як допомогти малюку пережити тривалу дорогу

Довга дорога автомобілем може бути важкою для дітей, яких захитує під час руху. Проте в умовах війни це може бути єдиним шансом на порятунок з гарячих точок. То що ж робити?

Міністерство охорони здоров’я поділилося на своїй сторінці у Facebook симптомами захитування, а також порадами, як полегшити стан малюка в дорозі.

Симптоми захитування в малюків

плаксивість;

сонливість, часті позіхання;

блідість;

нудота і блювота;

прискорене дихання і серцебиття;

запаморочення;

головний біль;

біль в животі.

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Як допомогти дитині при захитуванні

Посади дитину по ходу руху, щоб вона дивилась у переднє вікно на нерухомі предмети. Увімкни кондиціювання в салоні авто, щоб було свіже повітря. За можливості поклади малюка на спину із злегка закинутою назад головою. Дай льодяник із кислим смаком або м’ятну цукерку. Відволічи дитину: поговори з нею, дай іграшку чи пограй. Не давай гаджети, адже вони захитують. Прослідкуй, щоб дитина пила воду дрібними і частими ковтками. Розітри та помасажуй дитині вушні раковини, долоні та ступні. За можливості зупиняй авто, щоб малюк пройшовся, подихав повітрям або перекусив чимось легким.

Як підготувати дитину до тривалої дороги

Якщо ти знаєш, що дитину зазвичай захитує в дорозі, то перед довгою дорогою краще дати малюку пройтися/порухатись. Не давай дитині переїдати, проте возити її голодною теж не треба.

Якщо лікар в минулому виписував дитячі препарати від захитування, то їх слід використовувати до початку поїздки.

Під час евакуації потрібно уважно слідкувати за тим, щоб дитина не загубилася. Збережи собі правила безпеки під час подорожі з дітьми.