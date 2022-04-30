Батьківство

Евакуація за кордон онкохворих дітей: пам’ятка для батьків

Вікторія Мельник, практикантка сайту 30 Квітня 2022, 17:09
Куди евакуюватися із онкохворою дитиною?
Фото: Unsplash

Більше новин
Анджеліна Джолі у Львові
Україну чує та підтримує весь світ. Анджеліна Джолі приїхала у Львів
Макс Барських
Без цензури та прикрас: Макс Барських випустив пісню Don’t fuck with Ukraine для підняття бойового духу
Згвалтування під час війни
Їх не могли зупинити жодні благання! Психологині про історії українок, що стали жертвами групового зґвалтування росіянами
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!
Дивитись більше

Матеріали по темі

Анджеліна Джолі у Львові
Україну чує та підтримує весь світ. Анджеліна Джолі приїхала у Львів
Макс Барських
Без цензури та прикрас: Макс Барських випустив пісню Don’t fuck with Ukraine для підняття бойового духу
Згвалтування під час війни
Їх не могли зупинити жодні благання! Психологині про історії українок, що стали жертвами групового зґвалтування росіянами
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!

Відео
Як проходитиме ЗНО 2022: пройти пробний варіант онлайн

Мультимедійний тест замість ЗНО: де пройти демоверсію онлайн
Евакуація за кордон онкохворих дітей: пам’ятка для батьків
На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня
0:00:47
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
0:08:34
Валентин Гладких
Чи закінчиться війна до 9 травня? Політолог про перебіг війни в Україні
звернення Зеленського 29 квітня
Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня
0:03:46
Яка ситуація в Гостомелі 29 квітня
Повертаються додому та виходять в місто, щоб побачити інших. Яка ситуація в Гостомелі
0:06:01
Денис Малюська про конфісковані кошти РФ на користь України
Мільярди доларів заморожених активів. Розповідаємо, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України
0:03:22
Операції під час війни
Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні
0:04:13
Колапс пального
Колапс пального: звідки виник дефіцит та як долатимуть проблему в Києві
0:03:46
Підтримка бізнесу для ветеранів
Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму
Більше відео
Згвалтування під час війни
Читати далі
Їх не могли зупинити жодні благання! Психологині про історії українок, що стали жертвами групового зґвалтування росіянами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь