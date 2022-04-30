Евакуація за кордон онкохворих дітей: пам’ятка для батьків

Війна несе із собою не лише смерті серед дорослого населення країни, а й небезпеку для дітей та їхнього життя. Особливо гостро це питання життя та смерті постає для тих, хто почав свою боротьбу за життя ще задовго до початку війни — діток, що недужають на онкологічні захворювання.

З перших тижнів війни завдяки взаємодії держави, благодійних, волонтерських та медичних організацій здійснюється евакуація українських онкохворих дітей із зон бойових дій.

Однією з таких організацій, яка активно займається евакуацією сімей з онконедужими дітьми, є благодійний фонд Запорука.

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У фонді поділилися алгоритмом дій для батьків з онкохворими дітьми, які потребують негайного переміщення в відносно спокійні регіони України або виїзду за кордон. Це важливо, аби не зупиняти лікування, адже у випадку онкології це рівнозначно смерті.

Що потрібно знати

Згідно зі встановленими МОЗ правилами, пацієнт має звернутись в обласний заклад охорони здоров’я до визначеної особи, відповідальної за направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану.

На практиці більшість пацієнтів на закордонне лікування спрямовують їхні лікарі-куратори. Також евакуація можлива за прямим зверненням до благодійних фондів, які цим займаються.

Є й поодинокі випадки, коли пацієнти в супроводі батьків самостійно приїздять у лікарні, які знаходяться в більш-менш безпечних містах, і вже звідти за потреби їх евакуйовують за кордон.

Критерії направлення на лікування в закордонні клініки зазначені у відповідному наказі Міністерства охорони здоров’я України Перелік від 05.04.2022 № 574 Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Переліку закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану»

Необхідні документи

З евакуаційного досвіду команди Запоруки при собі варто мати:

документи (краще закордонний паспорт, але це не є обов’язковою вимогою станом на зараз);

усі виписки з історії хвороби дитини;

кілька комплектів одягу;

на перший час ліки, які дитина постійно приймає;

У будь-якому випадку відсутність тих чи інших документів не стане причиною неможливості вивезти онкохвору дитину на лікування за кордон.

В Україні юних пацієнтів обов’язково оглядають у лікарні, яка є такою собі буферною зоною. За потреби — надають необхідну медичну допомогу.

Пацієнти отримують харчування та іншу потрібну допомогу. Паралельно тут також оформляють медичну документацію, проводять переклад медичних документів пацієнта англійською мовою.

Одним із координаційних закладів охорони здоров’я у західному регіоні є ЗУСДМЦ у Львові за адресою вул. Дністерська, 27. Саме звідти більшість пацієнтів їдуть у клініку Unicorn в Польщі.

Там дітей розподіляють на постійне лікування у Польщі чи інших країнах Європи. У закордонних клініках діти продовжують отримувати належний догляд та відповідні процедури.

Благодійний фонд Запорука працює з клініками Італії та бере під опіку саме пацієнтів у цій країні. На сьогодні — це вже 92 родини. Важливо, що вам не доведеться залишати своїх здорових дітей, тобто братиків чи сестричок хворої дитини. Захист надається для всієї родини, включно з батьком при умові, що він не є військовозобов’язаним.

Контактний номер телефону благодійного фонду Запорука

У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за телефоном:

+38 050 356 38 45 .

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