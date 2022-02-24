Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, що він передбачає і що треба знати

Верховна Рада України 300 голосами народних депутатів підтримала указ президента України про запровадження воєнного стану в Україні.

Вранці, 24 лютого, Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу та ініціював воєнний стан на всій території нашої держави.

Що треба знати про режим воєнного стану

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Під час його запровадження можуть утворюватися тимчасові державні органи — військові адміністрації.

На скільки ввели воєнний стан

В Україні воєнний стан введено із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено.

В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України.

А також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

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