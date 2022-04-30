Дитина кашляє. Що важливо знати та коли йти до лікаря — поради МОЗ

Під час війни хворіти не на часі. Та, на жаль, дитина легко може застудитися через холод у бомбосховищах та знижений імунітет і почати кашляти.
Дитячий кашель не обов’язково вказує на хворобу. Його можуть провокувати віруси, бактерії, алергени, дим та пил.
Однак це не означає, що з цим нічого не треба робити. МОЗ дав поради батькам, чия дитина почала кашляти.
Треба полегшити кашель своїй дитині й не дати слизу пересихати. Це можна зробити двома простими методами:
Якщо кашель посилюється, коли дитина лежить, то, зазвичай, причиною є нежить.
У такому разі треба додатково зволожувати ніс дитини фізрозчином та застосовувати назальний аспіратор, особливо перед нічним сном.
Проводити самолікування тими лікарськими засобами чи препаратами, які пригнічують дитячий кашель.
Якщо ж кашляє немовля, не можна використовувати муколітики, що допомагають відхаркувати мокротиння.
Важливо не пропустити момент, коли ваша дитина потребує допомоги лікаря. Тому треба уважно слідкувати за її симптомами. Мають насторожити:
Ці симптоми у вашої малечі свідчитимуть про те, що необхідна консультація лікаря та правильне лікування під наглядом.
Адже зовсім скоро симптоми можуть загостритися і треба буде викликати швидку.
Такі симптоми потенційно небезпечні для життя вашої дитини. Тому треба негайно звернутися до лікаря або викликати невідкладну допомогу. Самолікування загрожуватиме життю дитини.
Проте батькам не можна допускати паніки, адже подібні стани лікуються, а паніка лише додасть дитині хвилювання. Головне, звернутися вчасно.
Хвилюватися — це нормально, однак у складних ситуаціях краще зберігати спокій. Якщо у вас це не виходить, то читайте про спеціальну техніку, як заспокоїти себе за допомогою дихання.