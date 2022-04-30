Ребенок кашляет. Что важно знать и когда идти к врачу — советы Минздрава

Во время войны болезни совершенно не кстати. К сожалению, ребенок легко может простудиться из-за холода в бомбоубежищах, сниженного иммунитета и начать кашлять.
Детский кашель не обязательно указывает на болезнь. Его могут провоцировать вирусы, бактерии, аллергены, дым и пыль.
Однако это не значит, что с ним ничего не нужно делать. Минздрав дал советы родителям, чей ребенок начал кашлять.
Надо облегчить кашель своему ребенку и не дать слизи пересыхать. Это можно сделать двумя простыми методами:
Если кашель усиливается, когда ребенок лежит, то обычно причиной является насморк.
В таком случае необходимо дополнительно увлажнять нос ребенка физраствором и применять назальный аспиратор, особенно перед ночным сном.
Проводить самолечение теми лекарственными средствами или препаратами, которые угнетают детский кашель.
Если же кашляет младенец, нельзя использовать муколитики, помогающие отхаркивать мокроту.
Важно не упустить момент, когда ваш ребенок нуждается в помощи врача. Поэтому нужно внимательно следить за симптомами. Должны насторожить:
Эти симптомы у ваших малышей будут свидетельствовать о том, что нужна консультация врача и правильное лечение под наблюдением.
Ведь совсем скоро симптомы могут обостриться и нужно будет вызывать скорую.
Такие симптомы потенциально опасны для жизни вашего ребенка. Поэтому нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать неотложную помощь. Самолечение будет угрожать жизни ребенка.
Однако родителям нельзя допускать паники, ведь подобные состояния лечатся, а паника только прибавит ребенку волнения. Главное, обратиться вовремя.
Волноваться — это нормально, однако в сложных ситуациях лучше сохранять спокойствие. Если у вас это не получается, читайте о специальной технике, как успокоить себя с помощью дыхания.