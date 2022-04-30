Эвакуация за границу онкобольных детей: памятка для родителей

Война страшна не только смертью среди взрослого населения страны, но и опасностью для детей и их жизни. Особенно остро этот вопрос жизни и смерти встает для тех, кто начал свою борьбу за жизнь еще задолго до начала войны — детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

С первых недель войны благодаря взаимодействию государства, благотворительных, волонтерских и медицинских организаций осуществляется эвакуация украинских онкобольных детей из зон боевых действий.

Одной из таких организаций, которая активно занимается эвакуацией семей с онкобольными детьми, является благотворительный фонд Запорука.

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В фонде поделились алгоритмом действий для родителей с онкобольными детьми, нуждающимися в немедленном перемещении в относительно спокойные регионы Украины или выезда за границу. Это важно, чтобы не останавливать лечение, ведь в случае онкологии это равносильно смерти.

Что нужно знать

Согласно установленным Минздравом правилам, пациент должен обратиться в областное учреждение здравоохранения к определенному лицу, ответственному за направление граждан Украины для лечения за границу на период действия военного положения.

На практике большинство пациентов заграничного лечения направляют их врачи-кураторы. Также эвакуация возможна по прямому обращению в благотворительные фонды, которые этим занимаются.

Есть и единичные случаи, когда пациенты в сопровождении родителей самостоятельно приезжают в больницы, находящиеся в более или менее безопасных городах, и уже оттуда при необходимости их эвакуируют за границу.

Критерии направления на лечение в зарубежные клиники указаны в соответствующем приказе Министерства здравоохранения Украины Перечень от 05.04.2022 № 574 Об утверждении Критериев направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного состояния.

Необходимые документы

Из эвакуационного опыта команды Запорука при себе следует иметь:

документы (лучше загранпаспорт, но это не является обязательным требованием на сегодня);

все выписки из истории болезни ребенка;

несколько комплектов одежды;

на первое время лекарство, которое ребенок постоянно принимает;

В любом случае отсутствие тех или иных документов не станет причиной невозможности вывезти онкобольного ребенка на лечение за границу.

В Украине юных пациентов обязательно осматривают в больнице, которая является некой буферной зоной. При необходимости — оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациенты получают питание и другую помощь.

Параллельно здесь также оформляют медицинскую документацию, проводят перевод медицинских документов пациента на английский язык.

Одним из координационных заведений здравоохранения в западном регионе является ЗУСДМЦ во Львове по адресу ул. Днестровская, 27. Именно оттуда большинство пациентов едут в клинику Unicorn в Польше.

Там детей разделяют на постоянное лечение в Польше или других странах Европы. В зарубежных клиниках дети продолжают получать надлежащий уход и соответствующие процедуры.

Благотворительный фонд Запорука работает с клиниками Италии и опекает именно пациентов в этой стране. На сегодняшний день — это уже 92 семьи. Важно, что вам не придется оставлять своих здоровых детей, то есть братиков или сестричек больного ребенка. Защита предоставляется для всей семьи, включая отца при условии, что она не является военнообязанной.

Контактный номер телефона благотворительного фонда Залог

В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по телефону:

+38 050 356 38 45 .

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