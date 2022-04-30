Працівник ЦНАПу у тебе вдома. Розповідаємо, що таке мобільні цифрові валізи

Люди з інвалідністю, люди літнього віку та всі, хто фізично не можуть відвідати ЦНАП, відтепер зможуть отримати адміністративні послуги вдома.
Таке нововведення можливе мобільним цифровим валізам, які поступово запроваджуватимуть у громадах. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram.
Цей проект реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією, у партнерстві з Мінцифрою.
Це ще один дуже важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна.
Це ще один дуже важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна.
Адміністратор ЦНАПу матиме пересувне робоче місце з портативним обладнанням. Тож люди, яким важко пересуватися або які перебувають у лікарні, зможуть отримати послуги в себе вдома.
Також мобільні валізи використовуватимуть у віддалених населених пунктах, що особливо важливо під час війни.
Олена Зеленська повідомила, що таке обладнання буде передане пілотним громадам у цільових регіонах програми: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.
Які переваги для органів влади:
Переваги для громадян: досконала організація надання послуг завдяки мобільності адміністратора ЦНАП. А також зручний спосіб отримання результату послуги та широкий спектр доступних послуг.
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