Працівник ЦНАПу у тебе вдома. Розповідаємо, що таке мобільні цифрові валізи

Люди з інвалідністю, люди літнього віку та всі, хто фізично не можуть відвідати ЦНАП, відтепер зможуть отримати адміністративні послуги вдома.

Таке нововведення можливе мобільним цифровим валізам, які поступово запроваджуватимуть у громадах. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram.

Цей проект реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією, у партнерстві з Мінцифрою.

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Це ще один дуже важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна.

Як працюватиме мобільна цифрова валіза

Адміністратор ЦНАПу матиме пересувне робоче місце з портативним обладнанням. Тож люди, яким важко пересуватися або які перебувають у лікарні, зможуть отримати послуги в себе вдома.

Також мобільні валізи використовуватимуть у віддалених населених пунктах, що особливо важливо під час війни.

Де будуть мобільні цифрові валізи

Олена Зеленська повідомила, що таке обладнання буде передане пілотним громадам у цільових регіонах програми: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

Які переваги для органів влади:

інтеграція додаткових послуг у ЦНАП;

забезпечення доступності адмінпослуг для всього населення громади;

покращення якості надання послуг.

Переваги для громадян: досконала організація надання послуг завдяки мобільності адміністратора ЦНАП. А також зручний спосіб отримання результату послуги та широкий спектр доступних послуг.

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