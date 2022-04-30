Работник ЦНАПа у тебя дома. Рассказываем, что такое мобильные цифровые чемоданы

Люди с инвалидностью, люди пожилого возраста и все, кто физически не могут посетить ЦНАП, теперь смогут получить административные услуги на дому.
Такое нововведение возможно с помощью мобильных цифровых чемоданов, которые будут постепенно внедряться в общинах. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram.
Этот проект реализуется финансируемой Швейцарией Программой EGAP Фонда Восточная Европа в партнерстве с Минцифрой.
Это еще один очень важный шаг к инклюзивности, сделанный Украиной.
Это еще один очень важный шаг к инклюзивности, сделанный Украиной.
Администратор ЦНАПа будет иметь передвижное рабочее место с портативным оборудованием. Поэтому люди, которым тяжело передвигаться или находящиеся в больнице, смогут получить услуги у себя дома.
Также мобильные чемоданы будут использовать в отдаленных населенных пунктах, что особенно важно во время войны.
Елена Зеленская сообщила, что такое оборудование будет передано пилотным общинам в целевых регионах программы: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.
Какие преимущества для органов власти:
Преимущества для граждан: совершенная организация по оказанию услуг благодаря мобильности администратора ЦНАП. А также удобный способ получения результата и широкий спектр доступных услуг.
Диджитализация помогает во многих областях. Благодаря смартфону и мобильным приложениям можно научиться чему-либо. Раньше мы рассказывали о топ-10 мобильных приложениях во время войны.