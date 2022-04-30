Работник ЦНАПа у тебя дома. Рассказываем, что такое мобильные цифровые чемоданы

Люди с инвалидностью, люди пожилого возраста и все, кто физически не могут посетить ЦНАП, теперь смогут получить административные услуги на дому.

Такое нововведение возможно с помощью мобильных цифровых чемоданов, которые будут постепенно внедряться в общинах. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram.

Этот проект реализуется финансируемой Швейцарией Программой EGAP Фонда Восточная Европа в партнерстве с Минцифрой.

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Это еще один очень важный шаг к инклюзивности, сделанный Украиной.

Как будет работать мобильный цифровой чемодан

Администратор ЦНАПа будет иметь передвижное рабочее место с портативным оборудованием. Поэтому люди, которым тяжело передвигаться или находящиеся в больнице, смогут получить услуги у себя дома.

Также мобильные чемоданы будут использовать в отдаленных населенных пунктах, что особенно важно во время войны.

Где будут мобильные цифровые чемоданы

Елена Зеленская сообщила, что такое оборудование будет передано пилотным общинам в целевых регионах программы: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.

Какие преимущества для органов власти:

интеграция дополнительных услуг в ЦНАП;

обеспечение доступности админуслуг для всего населения;

улучшение качества предоставления услуг.

Преимущества для граждан: совершенная организация по оказанию услуг благодаря мобильности администратора ЦНАП. А также удобный способ получения результата и широкий спектр доступных услуг.

Диджитализация помогает во многих областях. Благодаря смартфону и мобильным приложениям можно научиться чему-либо. Раньше мы рассказывали о топ-10 мобильных приложениях во время войны.