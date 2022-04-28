От домедицинской помощи до семейного GPS трекера: ТОП-10 полезных приложений для украинцев

Украина — одна из стран, активно развивающих новые технологии и диджитал-сферу. Это во многом помогает во время войны: от получения оперативной информации о воздушных тревогах до бесплатных медицинских онлайн-консультаций.

Вікна собрали подборку украинских приложений, которые могут тебе понадобиться.

Київ Цифровий

За время войны разработчики очень расширили функции приложения и добавили туда уведомления о воздушных тревогах в столице, карту укрытий, магазинов, аптек, АЗС, медучреждений, которые работают.

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Кроме того, через приложение можно найти официальную информацию от Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличко, Генштаба Вооруженных Сил Украины и Офиса Президента Украины.

А еще в приложении можно отследить качество воздуха в столице.

Helsi

Медицинский сервис Helsi сделал бесплатными все онлайн консультации, даже если ты записываешься к врачам частных медицинских учреждений. Даже далеко от больниц ты можешь дистанционно консультироваться с узким специалистом.

TacticMedAid

Благодаря этому приложению каждый, как военное, так и гражданское лицо может научиться оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны. Приложение содержит полный справочник с адаптированной версией протокола TCCC-AMS для военных и протокола STOP THE BLEED для гражданских.

Дія

Долго рассказывать о преимуществах этого приложения не стоит. Здесь отображаются ID-карты и биометрические загранпаспорта, водительские удостоверения и технический паспорт, карточка налогоплательщика, внутренний и внешний COVID-сертификаты и т.д.

Появилась функция получения статуса внутренне перемещенного лица и финансовой помощи на банковскую карту єПідтримки. Мы рассказывали, как подать заявку на получение справки ВПЛ в Дії.

Благодаря приложению также можно внести изменения или закрыть статус физического лица-предпринимателя (ФЛП). А еще доступна трансляция украинских телеканалов и радио – можно смотреть Дія TV, на котором уже доступно шесть каналов, а также слушать Дія радіо.

GeoZilla

Это энергосберегающий семейный GPS трекер, сообщающий тебе о точном местонахождении твоей семьи.

Приложение имеет приватный чат для обмена изображениями и видео, а также сообщает, если батарея на устройстве твоего родственника разряжается.

Сервис особенно полезен для семей с детьми, которые эвакуируются с горячих точек Украины, ведь не позволит никому потеряться и сохранит твои нервы.

Доступні ліки

В приложении ты найдешь карту всех аптек, работающих во время войны и предоставляющих “доступні ліки” по правительственной программе. Чтобы точно убедиться, что в конкретной аптеке сейчас есть тот или иной препарат, ты можешь найти номер телефона и сразу позвонить из приложения.

Программа бесплатная, написана полностью на украинском языке. Читай, как работает программа Доступні ліки во время войны.

Easy Way

В этом приложении удобно отслеживать в режиме реального времени расписание наземного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток, электричек. По аналогии с Google картами, здесь можно построить маршрут из одной точки в другую и узнать, сколько будет стоить дорога и сколько она займет времени.

Если ты уехал(-а) в Болгарию, Хорватию, Молдову или Польшу, то есть приятная новость — приложение отображает транспортную систему в этих странах тоже.

Bla Bla Car

В приложении можно найти себе попутчиков или автобусы для поездки. Так ты сэкономишь деньги и доберешься прямо туда, куда тебе нужно. Во время войны ты можешь стать добровольцем и бесплатно развозить людей в безопасные места.

TravelPost

Если отделение почты в определенных местах сейчас не работает, то пригодится приложение TravelPost, которое поможет доставить посылку, не пользуясь услугами почты.

По аналогии с Bla Bla Car ты можешь выбрать водителя, который будет ехать в желаемую точку, и передать этому водителю посылку. А если ты хочешь помочь другим, то открывай список посылок, которые люди хотят отправить. Отправлять посылки можно далеко за пределы Украины.

Радуга

Приложение полезно для родителей детей до пяти лет. Здесь ты найдешь нормы роста согласно ВОЗ, календарь развития ребенка по возрастным группам, рекомендации по уходу за малышами, игры, сказки, стихи и т.д.

В разделе Дневник можно сохранять фотографии и делать записи о росте и весе, а через Расписание — планировать меню на неделю.

Мировые и украинские компании предоставляют свои услуги бесплатно, чтобы помочь бизнесу, экономике и людям Украины. Читай, какие сервисы и приложения стали бесплатными для украинцев.