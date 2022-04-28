Від домедичної допомоги до сімейного GPS трекера: ТОП-10 корисних додатків для українців

Україна — одна з країн, які активно розвивають нові технології та диджитал-сферу. Це багато в чому допомагає під час війни: від отримання оперативної інформації про повітряні тривоги до безкоштовних онлайн-консультацій.

Вікна зібрали добірку українських додатків, які можуть тобі знадобитися.

Київ Цифровий

За час війни розробники дуже розширили функції додатку й додали туди сповіщення про повітряні тривоги у столиці, карту укриттів, магазинів, аптек, АЗС, медзакладів, які працюють.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Крім того, через додаток можна знайти офіційну інформацію від Київської міської державної адміністрації, мера Києва Віталія Кличка, Генштабу Збройних сил України та Офісу Президента України.

А ще в додатку можна відстежити якість повітря в столиці.

Helsi

Медичний сервіс Helsi зробив безкоштовними всі онлайн-консультації, навіть якщо ти записуєшся до лікарів приватних медичних закладів.

Тож навіть далеко від медзакладів ти можеш дистанційно консультуватися з вузьким фахівцем.

TacticMedAid

Завдяки цьому додатку кожен, як військова, так і цивільна особа може навчитися надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни.

Додаток містить повний довідник з адаптованою версією протоколу TCCC-AMS для військових та протоколу STOP THE BLEED для цивільних.

Дія

Довго розповідати про переваги додатку не варто. Тут відображаються ID-карти та біометричні закордонні паспорти, посвідчення водія та технічний паспорт, картка платника податків, внутрішній та зовнішній COVID-сертифікати тощо.

З’явилася функція отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та фінансової допомоги на банківську картку єПідтримка. Ми розповідали, як подати заявку на отримання довідки ВПО у Дії.

Завдяки додатку також можна внести зміни або закрити статус фізичної особи-підприємця (ФОП). А ще доступна трансляція українських телеканалів та радіо — можна дивитися Дія TV, на якому вже доступно шість каналів, а також слухати Дія радіо.

GeoZilla

Це енергоощадний сімейний GPS трекер, який повідомляє тебе про точне місцеперебування твоєї родини.

Додаток має приватний чат для обміну зображеннями й відео, а також повідомляє, якщо батарея на пристрої твого родича розряджається.

Сервіс особливо корисний для сімей з дітьми, які евакуюються з гарячих точок України, адже не дозволить нікому загубитися й збереже твої нерви.

Доступні ліки

У додатку ти знайдеш карту всіх аптек, які працюють під час війни та надають “доступні ліки” за урядовою програмою. Щоб точно впевнитися, що в конкретній аптеці зараз є в наявності той чи інший препарат, ти можеш знайти номер телефону й одразу подзвонити із застосунку.

Програма безкоштовна, написана повністю українською мовою. Читай, як працює програма Доступні ліки під час війни.

Easy Way

У цьому додатку зручно відстежувати в режимі реального часу розклад наземного транспорту: автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток, електричок тощо. За аналогією Google карт, тут можна побудувати маршрут з однієї точки до іншої та дізнатися, скільки коштуватиме дорога та скільки вона займе часу.

Якщо ти виїхав(-ла) до Болгарії, Хорватії, Молдови чи Польщі, то є приємна новина — додаток відображає транспорту систему в цих країнах також.

Bla Bla Car

У додатку можна знайти собі попутників або автобуси для подорожі. Так ти заощадиш гроші й дістанешся прямісінько туди, куди тобі потрібно. Під час війни ти можеш стати волонтером та безкоштовно розвозити людей у безпечні місця.

TravelPost

Якщо відділення пошти у певних місцях зараз не працює, то тобі стане в пригоді додаток TravelPost, який допоможе доставити посилку, не користуючись послугами пошти.

За аналогією з Bla Bla Car ти можеш обрати водія, який їхатиме в бажану точку, і передати цьому водієві посилку. А якщо ти хочеш допомогти іншим, то відкривай перелік посилок, які люди хочуть відправити. Надсилати посилки можна далеко за межі України.

Райдуга

Додаток корисний для батьків дітей до п’яти років. Тут ти знайдеш норми зростання згідно з ВООЗ, календар розвитку дитини за віковими групами, рекомендації щодо догляду за малюками, ігри, казки, вірші тощо.

У розділі Щоденник можна зберігати фотографії та робити записи про зріст і вагу, а через Розклад — планувати меню на тиждень.

Світові та українські компанії надають свої послуги безкоштовно, щоб допомогти бізнесу, економіці та людям України. Читай, які сервіси та програми стали безкоштовними для українців.