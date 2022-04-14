Як відстежити якість повітря в столиці? Зазирни в застосунок Київ Цифровий

Кияни зможуть відстежувати стан повітря у столиці через застосунок Київ Цифровий. Про нову опцію повідомили в КМДА.
Сервіс доповнили даними усіх міських пунктів моніторингу якості повітря.
Сервіс доповнили даними усіх міських пунктів моніторингу якості повітря.
Вподовж останнього місяця стан повітря в Києві подекуди був незадовільний через пожежі у передмістях. Їх спричинили постійні обстріли та військові дії.
Та наразі ситуація стабілізується, тож міська влада обіцяє, що дихати без російських окупантів буде легше.
Як перевірити стан повітря у твоєму районі
Наразі в столиці працюють п’ять станцій європейського зразка, які ретельно досліджують якість повітря за близько десятьма показниками. Невдовзі вимірюватимуть навіть радіаційний фон.
Загалом у столиці працюють більш як 40 постів моніторингу повітря.
Слідкуй за інформацією від місцевих органів влади і, звісно, зазирни на Київ Цифровий (якщо ти киянин чи киянка). Також будуть корисними такі поради:
Якщо ти все ж таки відчув(-ла) симптоми нездужання — першіння в горлі, утруднене дихання, подразнення слизових носа чи очей — звернися до лікаря.
А ми нагадуємо, що в столиці запрацювали автобуси, тролейбуси, активно курсує метро та міська електричка. Дізнайся більше про те, як працює наземний транспорт Києва.