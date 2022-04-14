Як відстежити якість повітря в столиці? Зазирни в застосунок Київ Цифровий

Кияни зможуть відстежувати стан повітря у столиці через застосунок Київ Цифровий. Про нову опцію повідомили в КМДА.

Сервіс доповнили даними усіх міських пунктів моніторингу якості повітря.

Вподовж останнього місяця стан повітря в Києві подекуди був незадовільний через пожежі у передмістях. Їх спричинили постійні обстріли та військові дії.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Та наразі ситуація стабілізується, тож міська влада обіцяє, що дихати без російських окупантів буде легше.

Як перевірити стан повітря у твоєму районі Оновити застосунок Київ Цифровий. Натиснути на значок AQI на головному екрані. Обрати пункт моніторингу на мапі та перевірити стан повітря. Натиснути Дізнатися більше, щоб переглянути детальніше індекс якості повітря та показники.

Наразі в столиці працюють п’ять станцій європейського зразка, які ретельно досліджують якість повітря за близько десятьма показниками. Невдовзі вимірюватимуть навіть радіаційний фон.

Загалом у столиці працюють більш як 40 постів моніторингу повітря.

Відчули смог у повітрі: що робити та як убезпечитися

Слідкуй за інформацією від місцевих органів влади і, звісно, зазирни на Київ Цифровий (якщо ти киянин чи киянка). Також будуть корисними такі поради:

Проводь вологе прибирання не менш ніж раз на добу

Щільно закрий вікна, не провітрюй домівку

Пий багато чистої води

Увімкни очищувач повітря на максимум

Не виходь на вулицю без потреби, після повернення — прийми душ

Якщо ти все ж таки відчув(-ла) симптоми нездужання — першіння в горлі, утруднене дихання, подразнення слизових носа чи очей — звернися до лікаря.

А ми нагадуємо, що в столиці запрацювали автобуси, тролейбуси, активно курсує метро та міська електричка. Дізнайся більше про те, як працює наземний транспорт Києва.