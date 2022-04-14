Как узнать, чистый ли воздух в столице? Загляни в приложение Киев Цифровой

Киевляне смогут отслеживать состояние воздуха в столице через приложение Киев Цифровой. О новой опции сообщили в КГГА.
Сервис дополнили данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.
В течение последнего месяца состояние воздуха в Киеве кое-где было неудовлетворительное из-за пожаров в пригородах. Они были вызваны постоянными обстрелами и военными действиями.
Но сейчас ситуация стабилизируется, поэтому городские власти обещают, что без российских оккупантов дышать будет легче.
Как проверить состояние воздуха в твоем районе
Сейчас в столице работают пять станций европейского образца, которые тщательно исследуют качество воздуха по десяти показателям. Вскоре они будут измерять даже радиационный фон.
Всего в Киеве работает более 40 постов мониторинга воздуха.
Следи за информацией от местных органов власти и, конечно, загляни в Киев Цифровой (если ты киевлянин или киевлянка). Также будут полезны следующие советы:
Если ты все же почувствовал(-ла) симптомы недомогания — першение в горле, затрудненное дыхание, раздражение слизистых носа или глаз — обратись к врачу.
А мы напоминаем, что в столице заработали автобусы, троллейбусы, активно работает метро и городская электричка. Узнай больше о том, как работает наземный транспорт Киева.