Как узнать, чистый ли воздух в столице? Загляни в приложение Киев Цифровой

Киевляне смогут отслеживать состояние воздуха в столице через приложение Киев Цифровой. О новой опции сообщили в КГГА.

Сервис дополнили данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.

В течение последнего месяца состояние воздуха в Киеве кое-где было неудовлетворительное из-за пожаров в пригородах. Они были вызваны постоянными обстрелами и военными действиями.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Но сейчас ситуация стабилизируется, поэтому городские власти обещают, что без российских оккупантов дышать будет легче.

Как проверить состояние воздуха в твоем районе Обновить приложение Киев Цифровой. Нажать на значок AQI на главном экране. Выбрать пункт мониторинга на карте и проверить состояние воздуха. Нажать Узнать больше, чтобы узнать индекс качества воздуха и другие показатели.

Сейчас в столице работают пять станций европейского образца, которые тщательно исследуют качество воздуха по десяти показателям. Вскоре они будут измерять даже радиационный фон.

Всего в Киеве работает более 40 постов мониторинга воздуха.

Смог в воздухе: что делать и как обезопасить себя

Следи за информацией от местных органов власти и, конечно, загляни в Киев Цифровой (если ты киевлянин или киевлянка). Также будут полезны следующие советы:

Проводи влажную уборку не менее раза в сутки.

Плотно закрой окна, не проветривай дом.

Пей много чистой воды.

Включи воздухоочиститель на максимум.

Не выходи на улицу без необходимости, по возвращении — прими душ.

Если ты все же почувствовал(-ла) симптомы недомогания — першение в горле, затрудненное дыхание, раздражение слизистых носа или глаз — обратись к врачу.

А мы напоминаем, что в столице заработали автобусы, троллейбусы, активно работает метро и городская электричка. Узнай больше о том, как работает наземный транспорт Киева.