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Автобусы, троллейбусы, трамваи и открытые мосты. В Киеве обновили график работы наземного транспорта

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 12 апреля 2022, 17:30
Як працює наземний транспорт у Києві: графік та маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв
Фото: КГГА

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