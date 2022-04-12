Автобусы, троллейбусы, трамваи и открытые мосты. В Киеве обновили график работы наземного транспорта

Столица постепенно возвращается к обычному графику. Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Instagram сообщил об открытии Южного моста для горожан.
Сегодня добраться с правого на левый берег Киева и наоборот можно по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному. Это сделали для нормализации движения автотранспорта и уменьшения пробок.
Виталий Кличко также призвал водителей быть внимательными на дорогах, блокпостах, соблюдать правила дорожного движения, пропускать кареты скорой помощи, гуманитарные грузы и не занимать полосу движения общественного транспорта.
В настоящее время в Киеве постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта.
Наземный пассажирский транспорт работает с 08:00 до 19:00 с интервалом 30 минут.
№ 21 — через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. Почайна
№ 22 — от ул. Медовой по Южному мосту до ул. Тростянецкая
№ 24 — от ул. Лаврской до ст. м. Арсенальная
№ 32 — от ст. м. Нивки до площади Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и проспект Рокоссовского
№ 47 — от ст. м. Нивки до ул. Стеценко
№ 51 — от ст. м. Красный Хутор до моста Патона
№ 55 — от Дарницкой площади до моста Патона
№ 57 — от ст. м. Академгородок до Авторынка с. Чапаевка
№ 59 — от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина
№ 61 — от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина
№ 62 — от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная
№ 69 — от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
№ 73 — от ул. Милославской до ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую
№ 90 — от ул. Туполева до ул. Симиренко
№ 91 — ул. Анны Ахматовой — Южный мост — ст. м. Голосеевская
№ 97 — от ст. м. Святошино до Рынка через ул. Булаховского — ул. Лесорубная (без заезда на ж/п)
№ 99 — от ст. м. Минская до площади Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и проспект Рокоссовского
№ 101 — от ул. Милославской через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. Почайна
№ 103 — от ул. Светлицкого до ст. м. Академгородок через площадь Марченко
№ 104 — от ст. м. Харьковская до жилого массива Бортничи
№ 114 — от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала
№ 115 — от ул. Заслонова до моста Патона
№ 118 — от Политехнического института до моста Патона
№ 50 ТР — от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Остальные автобусные маршруты работают по привычной схеме.
№ 3 — Железнодорожный массив — Дворец спорта
№ 8 — ул. Смелянская — площадь Льва Толстого
№ 9-К — ул. Кадетский Гай — Дворец спорта
№ 17 — площадь Космонавтов — площадь Льва Толстого
№ 6-К — Минский массив (Диагностический центр) — ул. Сырецкая
№ 24 — ул. Северная — проспект Свободы
№ 32-Д — ул. Северная — ул. Сырецкая
№ 34-К — ул. Северная — проспект Героев Сталинграда — проспект Бандеры
№ 19-Д — ул. Кадетский Гай — ул. Юрия Ильенко
№ 42-К — площадь Космонавтов — ул. Саперно-Слободская
№ 27-К — ст. м. Почайна — ул. Дегтяревская.
Движение других маршрутов временно не производится.
№ 32-Д — ул. Северная — ул. Сырецкая
Также организовано трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь.
Режим движения наземного транспорта может оперативно изменяться в условиях военного положения.
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