Автобуси, тролейбуси, трамваї й відкриті мости. У Києві оновили графік роботи наземного транспорту

Столиця поступово повертається до звичного графіку. Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Instagram повідомив про відкриття Південного мосту для містян.

Сполучення між берегами Києва

Відсьогодні дістатися з правого на лівий берег Києва та навпаки можна трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним. Це зробили для нормалізації руху автотранспорту та зменшення заторів.

Віталій Кличко також закликав водіїв бути уважними на дорогах, блокпостах, дотримуватись правил дорожнього руху, пропускати карети швидкої допомоги, гуманітарні вантажі та не займати смугу руху громадського транспорту.

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Зараз у Києві поступово збільшується кількість маршрутів громадського транспорту.

Маршрути громадського транспорту в Києві

Наземний пасажирський транспорт працює з 08:00 до 19:00 з інтервалом у 30 хвилин.

Автобусні маршрути зі змінами:

№ 21 — через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. Почайна

№ 22 — від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька

№ 24 — від вул. Лаврської до ст. м. Арсенальна

№ 32 — від ст. м. Нивки до площі Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та проспект Рокоссовського

№ 47 — від ст. м. Нивки до вул. Стеценка

№ 51 — від ст. м. Червоний Хутір до моста Патона

№ 55 — від Дарницької площі до моста Патона

№ 57 — від ст. м. Академмістечко до Авторинку с. Чапаєвка

№ 59 — від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина

№ 61 — від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина

№ 62 — від Ботанічного саду до ст. м. Арсенальна

№ 69 — від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 73 — від вул. Милославської до ст. м. Героїв Дніпра через вул. Каштанову

№ 90 — від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 91 — вул. Анни Ахматової — Південний міст м ст. м. Голосіївська

№ 97 м від ст. м. Святошин до Ринку через вул. Булаховського — вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№ 99 — від ст. м. Мінська до площі Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та проспект Рокоссовського

№ 101 — від вул. Милославської через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. Почайна

№ 103 — від вул. Світлицького до ст. м. Академмістечко через площу Марченка

№ 104 — від ст. м. Харківська до житлового масиву Бортничі

№ 114 — від вул. Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу

№ 115 — від вул. Заслонова до моста Патона

№ 118 — від Політехнічного інституту до моста Патона

№ 50 ТР — від вул. Милославської до Дарницької площі.

Інші автобусні маршрути працюють за звичною схемою.

Тролейбусні маршрути

№ 3 — Залізничний масив — Палац спорту

№ 8 — вул. Смілянська — площа Льва Толстого

№ 9-К — вул. Кадетський Гай — Палац спорту

№ 17 — площа Космонавтів — площа Льва Толстого

№ 6-К — Мінський масив (Діагностичний центр) — вул. Сирецька

№ 24 — вул. Північна — проспект Свободи

№ 32-Д — вул. Північна — вул. Сирецька

№ 34-К — вул. Північна — проспект Героїв Сталінграду — проспект Бандери

№ 19-Д — вул. Кадетський Гай — вул. Юрія Іллєнка

№ 42-К — площа Космонавтів — вул. Саперно-Слобідська

№ 27-К — ст. м. Почайна — вул. Дегтярівська.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути за постійними схемами

№ 3 — Залізничний масив — Палац спорту

№ 8 — вул. Смілянська — площа Льва Толстого

№ 9-К — вул. Кадетський Гай — Палац спорту

№ 17 — площа Космонавтів — площа Льва Толстого

№ 6-К — Мінський масив (Діагностичний центр) — вул. Сирецька

№ 24 — вул. Північна — проспект Свободи

№ 32-Д — вул. Північна — вул. Сирецька

№ 34-К — вул. Північна — проспект Героїв Сталінграду — проспект Бандери

№ 19-Д — вул. Кадетський Гай — вул. Юрія Іллєнка

№ 42-К — площа Космонавтів — вул. Саперно-Слобідська

№ 27-К — ст. м. Почайна — вул. Дегтярівська.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Також організоване трамвайне сполучення на ділянці Подільське ТРЕД — Контрактова площа.

Режим руху наземного транспорту може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану.

Раніше ми розповідали про переповнені в’їзди до Києва та чи можна зараз повертатись.