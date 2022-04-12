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Автобуси, тролейбуси, трамваї й відкриті мости. У Києві оновили графік роботи наземного транспорту

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Квітня 2022, 17:30
Як працює наземний транспорт у Києві: графік та маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв
Фото: КМДА

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