Не вистачає ефективної координації — як евакуюються люди з інвалідністю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 19:00
Евакуація людей з інвалідністю
Фото: Unsplash

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