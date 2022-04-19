Не вистачає ефективної координації — як евакуюються люди з інвалідністю

Люди в гарячих точках чекають на евакуацію і дуже радіють, коли вдається це зробити.
Проте є ті, кому складно евакуюватися самостійно. Вони потребують допомоги. Це люди з інвалідністю.
Багато людей з інвалідністю залишаються в гарячих точках і не покидають дім через те, що їм важко пересуватися, а без допомоги їхати автобусом чи поїздом неможливо.
Менеджерка з адвокації громадської організації Fight For Right Вікторія Харченко розповіла про складнощі евакуації людей з інвалідністю.
Fight For Right — громадська організація для людей з інвалідністю. До війни вона займалася адвокаційною, інформаційно-просвітницькою роботою.
Fight For Right — громадська організація для людей з інвалідністю. До війни вона займалася адвокаційною, інформаційно-просвітницькою роботою.
— Наразі всі наші сили та ресурси кинуті на ті, щоб евакуювати тих людей з інвалідністю, хто цього потребує, а також підтримати та допомогти тим, хто вирішує лишатися в Україні.
Зараз команда складається з близько 40 волонтерів та експертів з усього світу.
Зараз команда складається з близько 40 волонтерів та експертів з усього світу.
Вікторія каже, що коли мова йде про людей з інвалідністю, то це різноманітні групи:
Варто розуміти, що люди з інвалідністю не можуть самостійно прийняти рішення про евакуацію, це залежить від рідних.
— Наразі маємо випадки як успішної евакуації людей з-під окупації, так і такі, де люди вирішили лишитися.
Ми намагаємося підтримувати їх продуктами, ліками, грошима, якщо є на це запит.
Ми намагаємося підтримувати їх продуктами, ліками, грошима, якщо є на це запит.
Ситуація змінюється буквально кожного дня. Є люди, які на початку війни хотіли евакуюватися, а зараз передумали або навпаки, — розповідає менеджерка.
Насамперед полягає проблема у тому, як дістатися до зеленого коридору чи до місця евакуації. Деякі люди фізично не можуть це зробити. Ще це довга дорога, чекання в чергах, неможливість скористатися в дорозі туалетом.
Велика подяка волонтерам, які шукали людей з інвалідністю за адресами та допомагали їм на місцях.
Велика подяка волонтерам, які шукали людей з інвалідністю за адресами та допомагали їм на місцях.
Якщо людина чи дитина має психосоціальну інвалідність, то їй складно евакуюватися з іншими людьми поїздом або автобусом — треба закритіший простір без великого скупчення людей.
— Крім того, безпосередньо евакуація це тільки половина справи, тому що наразі великим викликом для моїх колег, які займаються евакуацією, стає пошук житла для людей з інвалідністю.
Для дітей ситуація наразі виглядає досить добре: проводиться евакуація з місць підвищеної небезпеки, розроблена нормативна база, до роботи залучена держава та органи місцевої влади.
Що стосується дорослих з інвалідністю, то евакуація здебільшого відбувається зусиллями громадських організацій або волонтерів на місцях, які ризикують собою, займаючись евакуацією.
— Найбільший виклик, на мою думку — це евакуація з місць, де відбуваються бойові дії.
Не вистачає ефективної координації між місцевими активістами та допомоги з боку великих міжнародних організацій, наприклад Червоного Хреста.
Не вистачає ефективної координації між місцевими активістами та допомоги з боку великих міжнародних організацій, наприклад Червоного Хреста.
Події в Україні та евакуація — це великий стрес для кожного. Тож треба не соромитися просити допомогу. Раніше ми розповідали про безкоштовну психологічну допомогу онлайн.