Не хватает эффективной координации — как эвакуируют людей с инвалидностью

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 апреля 2022, 19:00
Евакуація людей з інвалідністю
Фото: Unsplash

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