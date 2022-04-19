Не хватает эффективной координации — как эвакуируют людей с инвалидностью

Люди в горячих точках ждут эвакуации и очень радуются, когда удается выехать.
Однако есть и те, кому сложно эвакуироваться самостоятельно и кто нуждается в помощи. Это люди с инвалидностью.
Многие люди с инвалидностью остаются в горячих точках и не покидают дом из-за того, что им тяжело передвигаться, а без помощи ехать на автобусе или поезде невозможно.
Менеджер по адвокации общественной организации Fight For Right Виктория Харченко рассказала о сложностях эвакуации людей с инвалидностью.
Fight For Right — общественная организация для людей с инвалидностью. До войны она занималась адвокатской, информационно-просветительской работой.
Fight For Right — общественная организация для людей с инвалидностью. До войны она занималась адвокатской, информационно-просветительской работой.
— Сейчас все наши силы и ресурсы брошены на то, чтобы эвакуировать тех людей с инвалидностью, кто в этом нуждается, а также поддержать и помочь тем, кто решает остаться в Украине.
Сейчас команда состоит из около 40 волонтеров и экспертов со всего мира.
Сейчас команда состоит из около 40 волонтеров и экспертов со всего мира.
Виктория говорит, что когда речь идет о людях с инвалидностью, то это разные группы:
Следует понимать, что люди с инвалидностью не могут самостоятельно принять решение об эвакуации, это зависит от родных.
— Сейчас есть случаи как успешной эвакуации людей из оккупации, так и такие, где люди решили остаться.
Мы стараемся поддерживать их продуктами, лекарствами, деньгами, если есть на это запрос.
Мы стараемся поддерживать их продуктами, лекарствами, деньгами, если есть на это запрос.
Ситуация меняется буквально каждый день. Есть люди, которые в начале войны хотели эвакуироваться, а сейчас передумали или наоборот, — рассказывает менеджер
Прежде всего проблема в том, как добраться до зеленого коридора или до места эвакуации. Некоторые люди физически не могут этого сделать. Кроме того, это длинная дорога, ожидание в очередях, невозможность воспользоваться в дороге туалетом.
Большое спасибо волонтерам, которые искали людей с инвалидностью по адресам и помогали им на местах.
Большое спасибо волонтерам, которые искали людей с инвалидностью по адресам и помогали им на местах.
Если у человека или ребенка есть психосоциальная инвалидность, ему сложно эвакуироваться с другими людьми поездом или автобусом — нужно более закрытое пространство без большого скопления людей.
— Кроме того, непосредственно эвакуация – это только половина дела, потому что сейчас большим вызовом для моих коллег, занимающихся эвакуацией, становится поиск жилья для людей с инвалидностью.
Для детей ситуация выглядит достаточно неплохо: проводится эвакуация из мест повышенной опасности, разработана нормативная база, к работе привлечено государство и органы местной власти.
Что касается взрослых с инвалидностью, то эвакуация происходит чаще всего усилиями общественных организаций или волонтеров, которые рискуют собственной жизнью на местах, занимаясь эвакуацией.
— Самый большой вызов, на мой взгляд, это эвакуация из мест, где проходят боевые действия.
Не хватает эффективной координации между местными активистами и помощи крупных международных организаций, например Красного Креста.
Не хватает эффективной координации между местными активистами и помощи крупных международных организаций, например Красного Креста.
События в Украине и эвакуация — это большой стресс для каждого. Поэтому нужно не стесняться просить о помощи. Раньше мы рассказывали о бесплатной психологической помощи онлайн.