Не хватает эффективной координации — как эвакуируют людей с инвалидностью

Люди в горячих точках ждут эвакуации и очень радуются, когда удается выехать.

Однако есть и те, кому сложно эвакуироваться самостоятельно и кто нуждается в помощи. Это люди с инвалидностью.

Многие люди с инвалидностью остаются в горячих точках и не покидают дом из-за того, что им тяжело передвигаться, а без помощи ехать на автобусе или поезде невозможно.

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Менеджер по адвокации общественной организации Fight For Right Виктория Харченко рассказала о сложностях эвакуации людей с инвалидностью.

Fight For Right — общественная организация для людей с инвалидностью. До войны она занималась адвокатской, информационно-просветительской работой.

— Сейчас все наши силы и ресурсы брошены на то, чтобы эвакуировать тех людей с инвалидностью, кто в этом нуждается, а также поддержать и помочь тем, кто решает остаться в Украине.

Сейчас команда состоит из около 40 волонтеров и экспертов со всего мира.

Виктория говорит, что когда речь идет о людях с инвалидностью, то это разные группы:

Люди с инвалидностью, проживающие в гериатрических пансионатах, психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах. Они часто нуждаются в постороннем уходе и сопровождении. Люди могут быть лишены дееспособности судом.

Люди с инвалидностью, проживающие с родственниками-опекунами.

Люди с инвалидностью, проживающие сами или с близкими, и которые могут принять решение о выезде.

Следует понимать, что люди с инвалидностью не могут самостоятельно принять решение об эвакуации, это зависит от родных.

— Сейчас есть случаи как успешной эвакуации людей из оккупации, так и такие, где люди решили остаться.

Мы стараемся поддерживать их продуктами, лекарствами, деньгами, если есть на это запрос.

Ситуация меняется буквально каждый день. Есть люди, которые в начале войны хотели эвакуироваться, а сейчас передумали или наоборот, — рассказывает менеджер

Сложности эвакуации людей с инвалидностью

Прежде всего проблема в том, как добраться до зеленого коридора или до места эвакуации. Некоторые люди физически не могут этого сделать. Кроме того, это длинная дорога, ожидание в очередях, невозможность воспользоваться в дороге туалетом.

Большое спасибо волонтерам, которые искали людей с инвалидностью по адресам и помогали им на местах.

Если у человека или ребенка есть психосоциальная инвалидность, ему сложно эвакуироваться с другими людьми поездом или автобусом — нужно более закрытое пространство без большого скопления людей.

— Кроме того, непосредственно эвакуация – это только половина дела, потому что сейчас большим вызовом для моих коллег, занимающихся эвакуацией, становится поиск жилья для людей с инвалидностью.

Для детей ситуация выглядит достаточно неплохо: проводится эвакуация из мест повышенной опасности, разработана нормативная база, к работе привлечено государство и органы местной власти.

Что касается взрослых с инвалидностью, то эвакуация происходит чаще всего усилиями общественных организаций или волонтеров, которые рискуют собственной жизнью на местах, занимаясь эвакуацией.

— Самый большой вызов, на мой взгляд, это эвакуация из мест, где проходят боевые действия.

Не хватает эффективной координации между местными активистами и помощи крупных международных организаций, например Красного Креста.

События в Украине и эвакуация — это большой стресс для каждого. Поэтому нужно не стесняться просить о помощи. Раньше мы рассказывали о бесплатной психологической помощи онлайн.