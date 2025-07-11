Відпочинок у Славському 2025: що варто побачити, спробувати та запам’ятати

Ціни на відпочинок щороку зростають, як за кордоном, так і в Україні. Підшукати цікаві варіанти без купи туристів і за адекватні гроші буває складно. Якщо ти не хочеш їхати на популярні українські локації відпочинку, розповідаємо про Славсько.

Відпочинок у Славському 2025

Славсько — селище, оточене горами, у Львівській області. Славсько лежить у долині річки Опір та її притоки Славки, на схилі гір Тростяни, Ільзи, Писаної, Менчела та Погар.

Узагалі Славсько відоме гірськолижним курортом, але відпочити тут можна і влітку. Серед пам’яток можна відвідати печеру Писана криниця. Місцеві мешканці розповідають, що це місце пов’язане з опришківським ватажком Олексою Довбушем.

Крім цього, тут є пантеон — могила воїнів УПА і жертв національно-визвольного руху 1940-1950-х років. А також церква Успіння Пресвятої Богородиці.

Найближчими до Славського розвагами є водоспад Шипіт та Кам’янка, фортеця Тустань.

Інфраструктура селища розвинена — є ресторани та кафе, готелі, медичні пункти, більярд та боулінг, музей фауни.

Для дорослих та дітей доступні такі розваги: риболовля, катання на конях чи квадроциклах, екскурсії селищем чи до найближчих пам’яток, купання у гірській річці, похід до лісу по ягоди та гриби, походи у гори.

А щоб возз’єднатися з природою радимо відвідати гору Тростян. Її висота — 1232 м. Підйом на гору доступний кількома пішими маршрутами або крісельним підйомником. Взимку тут працюють гірськолижні траси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чака Кусака & Настя | Блог хвостатого щастя 🐾 (@chaka.shihtzu)

У Славському є близько 70 готелів та 600 приватних будиночків, а також два дитячих табори й кілька оздоровчих комплексів. Тож проживання та розваги можна вибрати будь-якої цінової категорії.

У значній частині готелів є басейни, чани й сауни. Вартість проживання за добу у приватних будиночках коштує від 300 грн з людини, у готелях — від 600 грн за ніч.

Цікавим і улюбленим для багатьох українців у Славському є відпочинок на базах з басейнами та чанами. Ціна на чани стартує від 1200 грн за 2 години. Розрахований чан на 6-8 осіб. Але з власного досвіду зазначимо, що для вісьмох осіб чан буде замалий.

Рушники та банні віники часто оплачуються окремо. З приємного: на деяких базах у Славсько у вартість чану входить також трав’яний чай, простирадло, капці для гостей.

— Так, можливо, у нас у Славсько два банкомати та одна аптека, складно дістатися до садиб, а до витягів — лише на бобіку, немає інформації на вокзалі, та й тротуари де-не-де. Зате лише у Славсько смачні обіди у пані Єви, місцевий колоритний сервіс, лиґанці та Петрович! — пишуть на сайті Славської громади.

З розваг, що точно сподобаються дітям, є гончарство, вилов форелі, канатні дороги, та інші події. А ще у селища навіть є свій застосунок для зручної подорожі.

Раніше ми розповідали, де відпочити в Україні у 2025 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.