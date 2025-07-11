Отдых в Славско 2025: что стоит увидеть, попробовать и запомнить

Цены на отдых каждый год растут как за границей, так и в Украине. Подыскать интересные варианты без кучи туристов и за адекватные деньги бывает сложно. Если ты не хочешь ехать на популярные украинские локации отдыха, рассказываем о Славско.

Отдых в Славско 2025

Славско — поселок, окруженный горами, во Львовской области. Славско расположено в долине реки Опир и ее притоки Славки, на склонах гор Тростяны, Ильзы, Писаной, Менчелы и Погар.

Вообще Славско известно горнолыжным курортом, но отдохнуть здесь можно и летом. Среди достопримечательностей можно посетить пещеру Писана криниця. Местные жители рассказывают, что это место связано с опришковским главарем Олексой Довбушем.

Кроме того, здесь есть пантеон — могила воинов УПА и жертв национально-освободительного движения 1940-1950-х годов. А также церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Ближайшими к Славско развлечениям являются водопад Шипот и Каменка, крепость Тустань.

Инфраструктура поселка развита — есть рестораны и кафе, гостиницы, медицинские пункты, бильярд и боулинг, музей фауны.

Для взрослых и детей доступны следующие развлечения: рыбалка, катание на лошадях или квадроциклах, экскурсии по поселку или к ближайшим достопримечательностям, купание в горной реке, поход в лес за ягодами и грибами, походы в горы.

А чтобы воссоединиться с природой, советуем посетить гору Тростян. Ее высота — 1232 м. Подъем на гору доступен несколькими пешими маршрутами или кресельным подъемником. Зимой здесь работают горнолыжные трассы.

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В Славско есть около 70 гостиниц и 600 частных домиков, а также два детских лагеря и несколько оздоровительных комплексов. Так что проживание и развлечения можно выбрать любой ценовой категории.

В значительной части отелей есть бассейны, чаны и сауны. Стоимость проживания в сутки в частных домиках стоит от 300 грн с человека, в отелях — от 600 грн за ночь.

Чаны в Славском

Интересен и любим многими украинцами в Славском отдых на базах с бассейнами и чанами. Цена на чаны стартует от 1200 грн за 2 часа. Рассчитан чан на 6-8 человек. Но исходя из собственного опыта отметим, что для восьми человек чан будет маловат.

Полотенца и банные веники часто оплачиваются отдельно. Из приятного: на некоторых базах в Славско в стоимость чана входит также травяной чай, покрывала, тапочки для гостей.

— Да, возможно, у нас в Славско два банкомата и одна аптека, сложно добраться до усадеб, а к подъемникам — только на бобике, нет информации на вокзале, да и тротуары только кое-где. Зато только в Славско вкусные обеды у Евы, местный колоритный сервис, лиганцы и Петрович! — пишут на сайте Славской громады.

Из развлечений, которые точно понравятся детям, есть гончарство, отлов форели, канатные дороги, и другие события. А еще у поселка даже есть свое приложение для удобного путешествия.

Раньше мы рассказывали, где отдохнуть в Украине в 2025 году.

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