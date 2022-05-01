Ребенка укачивает в машине? Советы Минздрава, как помочь малышу пережить долгий путь

Долгая дорога на автомобиле может быть тяжелой для детей, которых укачивает во время движения. Однако в условиях войны это может быть единственным шансом на спасение из горячих точек. Что же делать?

Министерство здравоохранения поделилось на своей странице в Facebook симптомами укачивания, а также советами, как облегчить состояние малыша в пути.

Симптомы укачивания у малышей

плаксивость;

сонливость, частые зевки;

бледность;

тошнота и рвота;

учащенное дыхание и сердцебиение;

головокружение;

головная боль;

боли в животе.

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Как помочь ребенку при укачивании

Посади ребенка по ходу движения, чтобы он смотрел в переднее окно на неподвижные предметы. Включи кондиционирование в салоне авто, чтобы был свежий воздух. По возможности положи малыша на спину со слегка закинутой назад головой. Дай леденец с кислым вкусом или мятную конфету. Отвлеки ребенка: поговори с ним, дай игрушку или поиграй. Не давай гаджеты, ведь они укачивают. Проследи, чтобы ребенок пил воду мелкими и частыми глотками. Разотри и помассируй ребенку ушные раковины, ладони и ступни. По возможности останавливай авто, чтобы малыш прошелся, подышал воздухом или перекусил чем-нибудь легким.

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Как подготовить ребенка к длительной дороге

Если ты знаешь, что ребенка обычно укачивает в дороге, то перед длинной дорогой лучше дать малышу пройтись/подвигаться. Не давай ребенку переедать, однако возить его голодным тоже не надо.

Если врач в прошлом выписывал детские препараты от укачивания, то их следует использовать до начала поездки.

Во время эвакуации нужно внимательно следить за тем, чтобы ребенок не потерялся. Сохрани правила безопасности во время путешествия с детьми.