Ребенка укачивает в машине? Советы Минздрава, как помочь малышу пережить долгий путь

Долгая дорога на автомобиле может быть тяжелой для детей, которых укачивает во время движения. Однако в условиях войны это может быть единственным шансом на спасение из горячих точек. Что же делать?
Министерство здравоохранения поделилось на своей странице в Facebook симптомами укачивания, а также советами, как облегчить состояние малыша в пути.
Если ты знаешь, что ребенка обычно укачивает в дороге, то перед длинной дорогой лучше дать малышу пройтись/подвигаться. Не давай ребенку переедать, однако возить его голодным тоже не надо.
Если врач в прошлом выписывал детские препараты от укачивания, то их следует использовать до начала поездки.
Во время эвакуации нужно внимательно следить за тем, чтобы ребенок не потерялся. Сохрани правила безопасности во время путешествия с детьми.