Ребенок вялый и обезвоженный? Узнай, что такое ацетонемический синдром и чем поможет Coca-Cola

Постоянный стресс, болезни и физическая перегрузка могут привести к разным болезненным состояниям ребенка. Педиатр Юлия Шаповалова рассказала о том, что такое ацетонемический синдром и как быстро избавиться от него.
Ацетонемический синдром (АС) — это симптомокомплекс, обусловленный повышенным уровнем в крови кетоновых тел, часто возникающий у детей на фоне гипертермического синдрома, потери воды при острой кишечной инфекции и иногда у худых детей на фоне полного здоровья после слишком активных игр или стресса.
Ацетонемический синдром (АС) — это симптомокомплекс, обусловленный повышенным уровнем в крови кетоновых тел, часто возникающий у детей на фоне гипертермического синдрома, потери воды при острой кишечной инфекции и иногда у худых детей на фоне полного здоровья после слишком активных игр или стресса.
Об этом написала врач в своем Instagram.
В основном люди получают энергию из глюкозы, которая накапливается в организме в виде гликогена. Если ребенок болеет, истощен от физической нагрузки или эмоционального стресса, то запасы гликогена быстро иссякают.
Тогда тело начинает находить новый ресурс энергии и завлекает жиры. Последние разлагаются на глюкозу и кетоновые тела. Тесты на ацетон выявляют уровень кетоновых тел в моче.
То есть запах ацетона и сам синдром — это не болезнь, а констатация того факта, что в организме закончились запасы глюкозы, — объясняет Шаповалова.
То есть запах ацетона и сам синдром — это не болезнь, а констатация того факта, что в организме закончились запасы глюкозы, — объясняет Шаповалова.
Лучший способ лечения АС — обильное сладкое питье. Однако поить ребенка не всегда удается, ведь при избытке ацетона возникает рвота.
Поэтому существует три варианта лечения:
Если у вашего ребенка уже раньше был АС, то во время болезни с высокой температурой, стресса, физических нагрузок ему необходимо пить подслащенную жидкость. По словам врача, в лечебных целях может применяться Coca-Cola.
Следует помнить, что дефицит глюкозы и появление ацетона является одним из симптомов сахарного диабета. При этой болезни глюкоза не усваивается организмом.
Поэтому, если вашему ребенку более шести лет и у него часто появляется ацетонемический синдром, то следует обратиться к врачу.
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