Ребенок вялый и обезвоженный? Узнай, что такое ацетонемический синдром и чем поможет Coca-Cola

Постоянный стресс, болезни и физическая перегрузка могут привести к разным болезненным состояниям ребенка. Педиатр Юлия Шаповалова рассказала о том, что такое ацетонемический синдром и как быстро избавиться от него.

Что такое ацетонемический синдром

Ацетонемический синдром (АС) — это симптомокомплекс, обусловленный повышенным уровнем в крови кетоновых тел, часто возникающий у детей на фоне гипертермического синдрома, потери воды при острой кишечной инфекции и иногда у худых детей на фоне полного здоровья после слишком активных игр или стресса.

Об этом написала врач в своем Instagram.

Почему возникает ацетонемический синдром

В основном люди получают энергию из глюкозы, которая накапливается в организме в виде гликогена. Если ребенок болеет, истощен от физической нагрузки или эмоционального стресса, то запасы гликогена быстро иссякают.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Тогда тело начинает находить новый ресурс энергии и завлекает жиры. Последние разлагаются на глюкозу и кетоновые тела. Тесты на ацетон выявляют уровень кетоновых тел в моче.

То есть запах ацетона и сам синдром — это не болезнь, а констатация того факта, что в организме закончились запасы глюкозы, — объясняет Шаповалова.

Как лечить ацетонемический синдром

Лучший способ лечения АС — обильное сладкое питье. Однако поить ребенка не всегда удается, ведь при избытке ацетона возникает рвота.

Поэтому существует три варианта лечения:

смешать противорвотные препараты с сиропом. Однако в таком случае существует риск повторной рвоты;

ввести внутримышечную инъекцию с противорвотным, а затем отпаивать малыша. Чтобы создать эффект капельницы дома, нужно с помощью шприца давать ребенку пить жидкость по 5 мл каждые 5 мин;

если предыдущие варианты не дали желаемого эффекта, а ребенок быстро обезвоживается, вялый и не ходит в туалет, то это значит, что почки “стоят”. Тогда ребенку нужно поставить капельницу с глюкозой и дать противорвотные. После этого снова активно отпаивать.

Профилактика ацетонемического синдрома

Если у вашего ребенка уже раньше был АС, то во время болезни с высокой температурой, стресса, физических нагрузок ему необходимо пить подслащенную жидкость. По словам врача, в лечебных целях может применяться Coca-Cola.

Следует помнить, что дефицит глюкозы и появление ацетона является одним из симптомов сахарного диабета. При этой болезни глюкоза не усваивается организмом.

Поэтому, если вашему ребенку более шести лет и у него часто появляется ацетонемический синдром, то следует обратиться к врачу.

Во время войны болезни совершенно не кстати. Но, к сожалению, ребенок легко может простудиться из-за холода в бомбоубежищах. Читай, о чем свидетельствует детский кашель и когда обращаться к врачу.