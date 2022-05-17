Дом должен стать крепостью! Как создать безопасную среду для ребенка

Маленькие дети настолько шустрые, что не успеешь и глазом моргнуть, а они уже куда-то убежали. Дети очень любознательны, им всегда все интересно. И они постоянно берут в ручки какие-то предметы, чтобы изучить их.
Минздрав дал несколько советов, как обезопасить свой дом, чтобы дети не травмировались.
Самое главное правило безопасного дома — держи входные двери и окна закрытыми, а ребенка всегда в поле зрения.
Закрой доступ к:
Чтобы ребенок не прибил пальцы дверью, зафиксируй их или установи стопоры. Чтобы не свалился карниз — убери веревки длиннее 18 см. Обрежь шнуры на шторах или завяжи их.
Особое внимание нужно уделить лестнице и сделать ее недоступной для ребенка. Всегда ставь горячее туда, где ребенок не сможет до него дотянуться.
На стеклянную дверь/зеркала наклей специальную пленку для защиты в случае, если они разобьются.
На стеклянную дверь/зеркала наклей специальную пленку для защиты в случае, если они разобьются.
Закрепи тяжелую мебель, а ящики заблокируй. Установи мягкие накладки на острые углы мебели. Обезопась малыша от травмирования при падении.
Никогда не оставляй ребенка самого на высокой мебели даже на мгновение. Он может упасть и травмироваться.
Никогда не оставляй ребенка самого на высокой мебели даже на мгновение. Он может упасть и травмироваться.
Держи подальше от ребенка:
Война разлучила многих родителей с их детьми: кто-то отправил их в безопасное место и сам остался дома, а кто-то пошел защищать родину. Раньше мы рассказывали, как поддерживать связь с ребенком на расстоянии.