Дом должен стать крепостью! Как создать безопасную среду для ребенка

Маленькие дети настолько шустрые, что не успеешь и глазом моргнуть, а они уже куда-то убежали. Дети очень любознательны, им всегда все интересно. И они постоянно берут в ручки какие-то предметы, чтобы изучить их.

Минздрав дал несколько советов, как обезопасить свой дом, чтобы дети не травмировались.

Самое главное правило безопасного дома — держи входные двери и окна закрытыми, а ребенка всегда в поле зрения.

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Закрой доступ к:

розеткам и проводам;

электрическим приборам;

газовым устройствам;

предметам, работающим от батарейки.

Чтобы ребенок не прибил пальцы дверью, зафиксируй их или установи стопоры. Чтобы не свалился карниз — убери веревки длиннее 18 см. Обрежь шнуры на шторах или завяжи их.

Особое внимание нужно уделить лестнице и сделать ее недоступной для ребенка. Всегда ставь горячее туда, где ребенок не сможет до него дотянуться.

На стеклянную дверь/зеркала наклей специальную пленку для защиты в случае, если они разобьются.

Как обезопасить мебель

Закрепи тяжелую мебель, а ящики заблокируй. Установи мягкие накладки на острые углы мебели. Обезопась малыша от травмирования при падении.

Никогда не оставляй ребенка самого на высокой мебели даже на мгновение. Он может упасть и травмироваться.

Держи подальше от ребенка:

стеклянную/тяжелую посуду, ножи, вилки;

предметы с маленькими деталями, которыми ребенок может подавиться или засунуть в нос;

лекарства, химические вещества, косметику;

сигареты, окурки, алкоголь;

горючее и техническую воду.

Война разлучила многих родителей с их детьми: кто-то отправил их в безопасное место и сам остался дома, а кто-то пошел защищать родину. Раньше мы рассказывали, как поддерживать связь с ребенком на расстоянии.