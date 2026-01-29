Зимові канікули в університетах до 8 лютого: МОН надало нові рекомендації

Освітній процес в Україні продовжує адаптуватися до складних реалій війни та ситуації в енергосистемі. Міністерство освіти і науки офіційно звернулося до керівників закладів вищої освіти з ініціативою змінити графіки навчання на початку лютого. Про це стало відомо з повідомлення заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.

Відомство вже підготувало та розіслало ректорам відповідні листи, у яких пропонує скоригувати навчальні плани з огляду на безпекові ризики.

Чи триватимуть зимові канікули до 8 лютого: рекомендації МОН

Пропозиція міністерства полягає у двох можливих сценаріях для студентів: або подовжити офіційні зимові канікули, або розпочати семестр виключно у дистанційному форматі.

Рекомендована дата таких обмежень — до 8 лютого. Це рішення покликане зменшити навантаження на мережі та гарантувати безпеку студентів і викладачів у період можливих енергетичних викликів.

Автономія університетів: хто визначає тривалість канікул

Микола Трофименко наголосив, що остаточне рішення щодо формату навчання заклади вищої освіти ухвалюють самостійно. Оскільки українські університети мають право на академічну автономію, кожен ректорат зважує ситуацію індивідуально.

Ключовими чинниками при виборі графіка (чи це будуть додаткові канікули, чи дистанційка) є безпекова обстановка в конкретному регіоні та стабільність енергопостачання в навчальних корпусах і гуртожитках.

Допомога попри канікули: робота центрів підтримки

Попри те, що освітній процес може бути поставлений на паузу або переведений в онлайн, виші продовжують виконувати важливу соціальну роль. На базі університетів створюються осередки, де люди можуть знайти допомогу в критичних ситуаціях.

Заступник міністра Микола Трофименко розповів про деталі цієї ініціативи:

При цьому університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також – за можливості – для людей поруч. У Києві студентські об’єднання ініціювали організацію допомоги людям похилого віку та маломобільним особам, — розповів Трофименко.

Студентські спільноти, навіть перебуваючи офіційно на канікулах, активно долучаються до волонтерських рухів, підтверджуючи статус університетів як осередків громадянської солідарності.

