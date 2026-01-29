Зимние каникулы в университетах до 8 февраля: МОН предоставило новые рекомендации

Образовательный процесс в Украине продолжает адаптироваться к сложным реалиям войны и ситуации в энергосистеме. Министерство образования и науки официально обратилось к руководителям высших учебных заведений с инициативой изменить графики обучения в начале февраля. Об этом стало известно из сообщения заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

Ведомство уже подготовило и разослало ректорам соответствующие письма, в которых предлагает скорректировать учебные планы с учетом рисков безопасности.

Будут ли зимние каникулы длиться до 8 февраля: рекомендации МОН

Предложение министерства заключается в двух возможных сценариях для студентов: либо продлить официальные зимние каникулы, либо начать семестр исключительно в дистанционном формате. Рекомендуемая дата таких ограничений — до 8 февраля. Это решение призвано снизить нагрузку на сети и обеспечить безопасность студентов и преподавателей в период возможных энергетических вызовов.

Читать по теме Когда начнутся летние каникулы 2026 в Украине: в каком месяце заканчивается учебный год Как скоро можно будет отдохнуть после учебы?

Автономия университетов: кто определяет продолжительность каникул

Николай Трофименко подчеркнул, что окончательное решение относительно формата обучения высшие учебные заведения принимают самостоятельно. Поскольку украинские университеты имеют право на академическую автономию, каждый ректорат взвешивает ситуацию индивидуально.

Ключевыми факторами при выборе графика (будут ли это дополнительные каникулы или дистанционка) являются ситуация с безопасностью в конкретном регионе и стабильность энергоснабжения в учебных корпусах и общежитиях.

Помощь вопреки каникулам: работа центров поддержки

Несмотря на то, что образовательный процесс может быть поставлен на паузу или переведен в онлайн, вузы продолжают выполнять важную социальную роль. На базе университетов создаются центры, где люди могут найти помощь в критических ситуациях.

Заместитель министра Николай Трофименко рассказал о деталях этой инициативы:

При этом университеты по всей стране продолжают развертывать центры поддержки для студентов и сотрудников, а также — по возможности — для людей рядом. В Киеве студенческие объединения инициировали организацию помощи пожилым и маломобильным лицам, — рассказал Трофименко.

Студенческие сообщества, даже находясь официально на каникулах, активно присоединяются к волонтерским движениям, подтверждая статус университетов как центров гражданской солидарности.

Ранее мы писали, когда будут весенние каникулы 2026 — читай в материале, когда можно будет отдохнуть от уроков.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!