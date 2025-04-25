Война в Украине

Стихи о Чернобыле: сильнейшие строчки поэзии о катастрофе

Ольга Петухова, редактор сайта 25 апреля 2025, 13:30
стихи про Чернобыль
Фото Pixabay
зеленский о мобилизации
Читать дальше
Отдельные инциденты во время мобилизации “не являются лицом” Украины — Зеленский
химическое оружие
Читать дальше
Россия продолжает делать химическое оружие, несмотря на заявления о полном его уничтожении

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь