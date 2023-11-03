Исправные, недостроенные и в планах: сколько атомных электростанций в Украине

Школьные знания имеют свойство забываться. Так что не все могут знать и помнить, сколько атомных станций в Украине. Во время войны эти знания могут пригодиться тебе.

Российские оккупанты остановили работу одной из них, поэтому наши ВСУ ежедневно борются, чтобы вернуть свое. Читай о списке действующих АЭС в Украине.

Сколько атомных станций в Украине: список действующих АЭС

Сначала следует напомнить, что такое атомная станция и как она работает. Атомная электростанция — станция, где атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Энергию генерируют атомные реакторы.

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В результате реакции разделения тяжелых элементов в реакторах выделяется тепло, которое превращается в электроэнергию. Атомные электростанции работают на ядерном топливе.

Первой в Украине была построена Чернобыльская АЭС. Однако после величайшей в мире техногенной катастрофы она прекратила функционирование. Узнать больше о Чернобыльской трагедии ты можешь здесь.

На сайте по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и нераспространения ядерного оружия отмечено, что в Украине четыре атомные электростанции — Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская. Важно отметить, что Запорожская атомная электростанция временно оккупирована россиянами.

После деоккупации она потребует перестройки и ремонта. Поэтому сейчас в Украине действуют три АЭС. Чернобыльская АЭС имеет статус государственного предприятия, она выведена из состава Энергоатома.

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Кроме действующих атомных электростанций, в Украине есть недостроенные — Харьковская, Одесская, Крымская и Чигиринская. Рассматривалось и построение АЭС в Закарпатье. До начала полномасштабной войны рассматривались варианты достройки энергоблоков на действующих АЭС.

Атомная энергетика является неотъемлемой и основной частью производства электроэнергии в Украине. Однако такой способ выработки электроэнергии остается достаточно опасным, тем более если добавить к этому оборудование, которое может быть устаревшим и нуждаться в обновлении.

Раньше мы рассказывали, сколько ГЭС есть в Украине.

Фото: Энергоатом

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