В Киеве открываются детские садики — когда, какие условия и список заведений

Уже с 1 июня в Киеве откроется более 30 детских садов. Такой новостью порадовал киевлян городской голова Виталий Кличко.

Сначала малышей будут принимать 34 садика в разных районах городах.

Чтобы твоего ребенка приняли в садик, необходима справка от обоих родителей о том, что они работают.

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— Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятиях критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем, – пояснил решение Кличко.

Впрочем, откроются только те садики, в которых есть или рядом с которыми есть укрытия.

Какие садики откроются в Киеве 1 июня

Голосеевский район – 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницкий район – 2 садика (№550, 809)

Деснянский район – 1 сад (№758)

Днепровский район – 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонский район – 3 садика (№30, 572, 704)

Печерский район – 1 сад (№424)

Подольский район – 3 садика (№307,486,777)

Святошинский район – 3 садика (№33, 179, 214)

Соломенский район – 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)

Шевченковский район – 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)

Кроме того, городской голова сообщил, что возобновить работу готовы 14 частных детсадов Киева.

А если тебе интересно, как работают детсады во время войны, смотри видео по ссылке.