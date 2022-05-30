В Киеве открываются детские садики — когда, какие условия и список заведений

Уже с 1 июня в Киеве откроется более 30 детских садов. Такой новостью порадовал киевлян городской голова Виталий Кличко.
Сначала малышей будут принимать 34 садика в разных районах городах.
Чтобы твоего ребенка приняли в садик, необходима справка от обоих родителей о том, что они работают.
— Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятиях критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем, – пояснил решение Кличко.
Впрочем, откроются только те садики, в которых есть или рядом с которыми есть укрытия.
Кроме того, городской голова сообщил, что возобновить работу готовы 14 частных детсадов Киева.
А если тебе интересно, как работают детсады во время войны, смотри видео по ссылке.