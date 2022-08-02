Люди

Відшивають на повну! Замість дитячого одягу підприємство з Лисичанська шиє військову амуніцію

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Серпня 2022, 10:00
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