Відшивають на повну! Замість дитячого одягу підприємство з Лисичанська шиє військову амуніцію

Сьогодні кожен громадянин України прагне застосувати свої вміння та навички, щоб допомогти й пришвидшити перемогу.

Люди, які втекли з рук смерті, намагаються швидко оговтатися й підключитися до великої машини взаємодопомоги.

Окремими гвинтиками в цій системі є й підприємства. Одним із таких можна вважати швейну фабрику з виробництва дитячого одягу.

Порятунок швейного підприємства

Врятуватися з-під Градів Лисичанська вдалося не тільки власникам і співробітникам. Завдяки програмі релокації підприємство вдало перевезло необхідне обладнання в Дніпро.

На жаль, вивезти вдалося не все. Чекати на перемогу в Лисичанську лишилося найдорожче і найгабаритніше обладнання, яке не можна було вивезти без спеціальної вантажної техніки.

Майже одразу, як підприємство виїхало, на територію влучив російський снаряд. Будівля поруч повністю зруйнована.

Нове приміщення у новому місті для швейного підприємства допомогли знайти друзі. Однак власники вирішили, що без спеціального обладнання не повертатимуться до пошиття дитячого одягу.

Натомість вирішили закупити спеціальну тканину й матеріали та застосувати свої вміння, навички й наявну техніку для пошиття військової амуніції.

Перекваліфікація

Почали свій шлях у військовій амуніції з бронежилетів, які відшивали за усіма стандартами НАТО. Зразком слугував оригінальний бронежилет організації.

Продавали ці вироби волонтерам за собівартістю матеріалів.

Зараз у підприємства росте список військових виробів, які вони шиють. До прикладу, нещодавно прийняли замовлення на військове водонепроникне пончо.

Тканину підбирали експериментально. Після того, як впевнилися, що виріб вийшов якісним, відшили кілька сотень цієї продукції.

Деякі співробітники, які тікали з Лисичанська до Дніпра, повернулися на улюблену роботу.

Діляться, що така перекваліфікація вдалася легко, однак все-таки хочеться швидше перемогти та повернутися до шиття звичного дитячого одягу.

Також релоковане підприємство дає робочі місця новим людям. Переважно це такі самі біженці, які втратили попередню роботу й дім.

На жаль, зараз багато людей стали безробітними й ладні погодитися на будь-яку роботу. Однак поки людина в пошуку, держава допомагає фінансово. Читай, як отримати допомогу з часткового безробіття.

Ти ж знаєш, що у нашого сайту з’явився власний Telegram-канал. Підписуйся, адже так стане набагато зручніше слідкувати за новими й цікавими матеріалами.