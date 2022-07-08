Готують сотні кілограмів смаколиків: як на Дніпропетровщині допомагають українським бійцям

Готують, лікують та приймають тих, хто під ворожими обстрілами покинув дім.

Громади Дніпропетровщини згуртувалися і допомагають, чим можуть.

Підтяглися люди. Багато нам допомагають місцеві жителі та домогосподарки — приносять з дому випічку, страви, продукти, консервацію, а ми вже тут все переробляємо й відправляємо, — каже завідувачка сільської бібліотеки Інна Карабаза.

Освітяни готують сотні кілограмів їжі для військових і поранених, а хтось приймає тисячі вимушених переселенців.

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Люди не зупиняються ні на мить. У тилу кажуть: триматимуть волонтерський фронт аж до перемоги України.

Дніпропетровщина, яка нині стала медичним та евакуаційним центром для сотень тисяч переселенців, міцно тримає тил і робить усе можливе, щоб наблизити перемогу.

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