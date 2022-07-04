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Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як 10-річна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 04 Липня 2022, 08:00

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