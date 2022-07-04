Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як 10-річна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю

Збирає гроші для армії, граючи у шашки просто неба. У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вигадала, як вона може допомогти нашим Збройним силам — тобто робити те, що добре вміє.

Розклала чорно-білу дошку біля супермаркету і запропонувала її обіграти. Правила прості: суперник кладе в спеціальну скриньку стільки грошей, скільки не шкода, й сідає грати.

Якщо виграє, то грає ще раз, уже безкоштовно. Але такого ще жодного разу не було за понад сто ігор. Дівчинка зізнається, що навіть нічиї не було.

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Я стала чемпіонкою світу, абсолютною чемпіонкою Європи, чемпіонкою України та три рази ставала чемпіонкою Києва, — розповідає Лєра.

Іноді гроші в коробку на ЗСУ люди кладуть просто так.

Спочатку дівчинка сиділа просто мало не на асфальті біля супермаркету. А потім її помітили благодійники та купили пару стільців та стіл.

Ми тиждень жили у підвалі шкільному. У нас бабуся з дідусем у Бучанському районі весь час знаходились в окупації. Вона все це бачила. Можливо, це так на неї вплинуло, — каже мама чемпіонки Любов.

Дівчинці вдалось менш ніж за тиждень зібрати понад 11 000 грн. Усі гроші сім’я планує перевести на рахунок благодійного фонду для перемоги ЗСУ.

Приклад Лєри почали наслідувати й інші шашисти. Так до збору коштів для ЗСУ приєднався ще один чемпіон світу — киянин Лев Порецький.

Мама Лєри — президентка Федерації шашок Києва — сподівається, що такий челендж підхоплять й інші талановиті гравці. Адже їх в Україні не бракує.

В Україні стався вибух волонтерської свідомості, де люди допомагають просто тому, що можуть. Долучаються навіть діти. Дивись, як працює дев’ятирічний волонтер Максим Кваснюк.

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