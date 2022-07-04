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Собирает деньги для ВСУ, и ее не могут победить! Как 10-летняя чемпионка мира по шашкам занимается благотворительностью

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 04 июля 2022, 08:00

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