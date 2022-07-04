Собирает деньги для ВСУ, и ее не могут победить! Как 10-летняя чемпионка мира по шашкам занимается благотворительностью

Собирает деньги для армии, играя в шашки под открытым небом. В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова придумала, как она лично может помочь нашим вооруженным силам — то есть делать то, что хорошо умеет.

Разложила черно-белую доску возле супермаркета и предложила ее обыграть. Правила простые: соперник кладет в специальную коробку столько денег, сколько не жалко, и садится играть.

Если выигрывает, то играет снова, уже бесплатно. Но такого еще ни разу не было за более чем сто игр. Девочка признается, что даже ничьей не было.

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Я стала чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой Европы, чемпионкой Украины и три раза становилась чемпионкой Киева, — рассказывает Лера.

Иногда деньги в коробку на ВСУ люди кладут просто так.

Сначала девочка сидела просто чуть ли не на асфальте возле супермаркета. А потом ее заметили благотворители и купили пару стульев и стол.

Мы неделю жили в школьном подвале. У нас бабушка с дедушкой в ​​Бучанском районе все время находились в оккупации. Она все это видела. Возможно, это так повлияло на нее, — говорит мама чемпионки Любовь.

Девочке удалось менее чем за неделю собрать более 11 000 грн. Все деньги семья планирует перевести на счет благотворительного фонда для победы ВСУ.

Примеру Леры начали следовать и другие шашисты. Так к сбору средств для ВСУ присоединился еще один чемпион мира — киевлянин Лев Порецкий.

Мама Леры — президент Федерации шашек Киева — надеется, что такой челлендж подхватят и другие талантливые игроки. Ведь их в Украине достаточно.

В Украине произошел бум волонтерского сознания, где люди помогают просто потому, что могут. Приобщаются даже дети. Смотри, как работает девятилетний волонтер Максим Кваснюк.

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