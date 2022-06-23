К добру приучают с детства: график 9-летнего волонтера выдержит не каждый взрослый

Сегодня тяжелое время, в которое особенно ощущается сила человеческой поддержки. В Украине произошел взрыв волонтерского сознания, где люди помогают просто потому, что могут.

Для помощи другим достаточно просто желания, и возраст этому не помеха, живое доказательство этому девятилетний волонтер в Ивано-Франковске Максим Кваснюк.

В свои девять лет Максим уже знает куда направить только что прибывших переселенцев. Где зарегистрироваться, где получить гуманитарку, а куда обратиться с вопросами размещения.

Парень умело справляется с необходимыми волонтерскими задачами и помогает людям, которые только что прибыли из горячих областей.

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Когда же переселенцы видят, что им готов помогать даже ребенок, то стремятся обнять и расцеловать парня, ведь он способен оказать огромную эмоциональную поддержку и своим стремлением помочь поднять дух.

Переселенка из Харькова Ольга Степушина отмечает, что для нее чрезвычайно важно внимание, которое она получает в этом центре.

К нам такое внимание, чтобы вот эту чуткость почувствовать от кого-то. Знаете, вот это нам нужно, потому что очень тяжело.

К волонтёрской деятельности Максима привлекли родители, в первую очередь показывая свой пример.

Мама Максима еще до войны раздавала в этом центре пищу для малообеспеченных, а уже сегодня ее сын самостоятельно стремится помогать маме и нуждающимся людям.

Во время учебы мальчик работал здесь дважды в неделю. На каникулах у него появилось больше свободного времени, которое он радостно тратит на помощь переселенцам.

Людям из других областей очень тяжело. И им сейчас эта помощь очень нужна, мы даем эту помощь, потому что мы можем. И это хорошо, что у нас есть такая возможность.

Переселенцы не просто удивляются и восхищаются сноровкой юного волонтера, они гордятся тем, какое сознательное поколение растет. Им очень приятно, что дети тоже приобщаются к помощи.

Каждый день в этом центре оказывают помощь сотням людей. Сотрудничают с итальянскими благотворителями. Отсюда отправляют гуманитарную помощь в Херсонскую, Киевскую и Харьковскую области.

Харьков до сих пор сильно страдает от рук оккупантов, какие последствия обстрелов окрестностей города.